Due nuovi ingressi nella presidenza di Confesercenti Pisa e Monte Pisano

PISA – Con la riunione della sua presidenza Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano ha aperto il percorso assembleare che culminerà nella primavera del 2026 con l’elezione del nuovo presidente nazionale. Per quanto riguarda l’Area pisana, i primi rinnovi arriveranno dai sindacati di categoria per poi, dopo l’estate, chiudere con l’elezione del nuovo presidente.

“Abbiamo riunito la nostra presidenza per analizzare i risultati 2024 e per aprire di fatto il percorso assembleare – spiega il presidente Pisa Fabrizio Di Sabatino -, forti dei risultati del 2024. Bilancio chiuso in positivo dal punto di vista economico, in crescita dal punto di vista del tesseramento. Con una associazione sempre presente in maniera autorevole ai tavoli istituzionali ad a quelli di concertazione”.

La presidenza, oltre a definire il calendario delle assemblee, ha ratificato alcune importanti nomine di sua competenza. Ancora Di Sabatino. “E’ stata l’occasione per dare il benvenuto a due nuovi imprenditori che ricopriranno importanti incarichi nella nostra Area. Stiamo parlando di Antonia Nicoletti e Gianfranco Scarpellini. Antonia Nicoletti, titolare dell’omonima attività in Borgo Stretto, è la nuova coordinatrice dei commercianti di Borgo e del centro storico. Un incarico molto importante che abbiamo affidato ad Antonia alla luce del lavoro che in questi mesi abbiamo svolto insieme per una serie di riuscite iniziative proprio in Borgo. Iniziative che proseguono già da questo fine settimana con “Pisa Cat Friendly” e che poi a giugno vedranno collegarsi al Gioco del Ponte”.

New entry in presidenza anche per Gianfranco Scarpellini, titolare del ristorante Buca di San Ranieri in via Queirolo. “Si tratta di un socio storico – sottolinea il presidente Confesercenti Pisa – che ha sempre preso parte attivamente alla vita associativa ed alle nostre iniziative legate alla ristorazione. Ci è quindi sembrato logico affidargli l’incarico di coordinatore del nostro sindacato pubblici esercizi Fiepet. Ultima decisione della presidenza la conferma come presidente del Monte Pisano di Cindy Del Tacca, il cui mandato non era legato al percorso assembleare. Un riconoscimento all’ottimo lavoro svolto soprattutto nella delicata gestione della chiusura del ponte della Botte per la quale Confesercenti, grazie proprio all’impegno di Cindy, ha svolto un ruolo importante sia nei confronti della Provincia che, soprattutto, nei confronti della Regione per la questione dei ristori alle imprese danneggiata da questa prolungata chiusura”. Confesercenti che non guarda solo al percorso assembleare. Conclude il responsabile Daniele Benvenuti. “Con il mese di giugno si aprirà una nuova ed importante fase per la nostra associazione questa volta dedicata ai servizi. La nostra sede di Ospedaletto si amplierà per ospitare una serie di servizi innovativi rivolti sia alle imprese che ai privati. Convinti che una associazione importante come la nostra debba rispondere sempre al meglio alle richieste di innovazione che vengono dai nostri imprenditori”.

