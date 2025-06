110 Hertz Festival: gran finale domenica 22 giugno alla Villa Medicea di Coltano

Written by admin• 10:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Domenica 22 giugno si conclude la quinta edizione del 110 Hertz Festival, che ha animato il parco della Villa Medicea di Coltano, alle porte di Pisa, con un ricco calendario di spettacoli e iniziative.

L’ultima giornata prende il via alle 17:00 con un programma pensato anche per i più piccoli, nell’area a ingresso gratuito: si esibiranno Zip Splash, clown ed equilibrista, e Le Radiose, trio clown-vocale nato dall’unione di artiste provenienti dal mondo del teatro e della performance di strada, che uniscono comicità, musica e linguaggio corporeo (dalle 17:30 alle 22:00).

Alle 19:00, sul palco immerso nel verde, la compagnia Salz porta in scena “Filio dello Spedale”, storia intensa di Michè, orfano contadino spedito al fronte durante la Prima guerra mondiale. A seguire, alle 20:30, spazio a “Dentro Amleto”, rivisitazione contemporanea del celebre dramma shakespeariano, a cura del Teatro Laboratoriale con la regia di Andrea Fiorentini.

Per gli amanti della musica, la serata si apre alle 20:00 con il concerto “By the Window” del compositore Edoardo Petracci, che mescola suoni analogici, strumenti acustici e suggestioni emotive in una performance coinvolgente. Gran finale alle 21:30 con i SuRealistas, band senza frontman e senza etichette, che fonde ritmi afro-latini, rock, psichedelia e sonorità sudamericane in uno spettacolo travolgente, tra danza, canto e poesia.

La giornata prevede anche altre sorprese, consultabili sul sito ufficiale del festival:

www.110hertzfestival.it

Un festival tra musica, arte e memoria

Il 110 Hertz Festival nasce per ricordare l’impresa di Guglielmo Marconi, che nel 1911 da Coltano effettuò la prima trasmissione radio transoceanica. Il nome stesso richiama le onde radio, e oggi l’evento si è trasformato in una rassegna culturale di rilievo con due palchi, tre aree spettacolo, 24 eventi, spettacoli per bambini, area giochi, zona food & drink, birreria, mercatini artigianali, area libri e incontri con autori, spazi dedicati allo sport e un bar aperto fino a mezzanotte. Presente anche una fontanella d’acqua potabile, per ridurre l’uso di plastica.

Come sempre, la web radio “Radio 110 Hertz” trasmetterà il festival in diretta streaming, con interviste, musica e momenti poetici:

www.110hertzradio.it

Info pratiche

Ingresso gratuito all’area principale e alla Villa Medicea.

all’area principale e alla Villa Medicea. È richiesta la tessera 2025 dell’associazione Binario Vivo APS (costo 3 euro).

dell’associazione (costo 3 euro). Gli spettacoli teatrali e musicali sono a pagamento: biglietto giornaliero 7 euro, gratuito per under 14, disponibile su CiaoTickets o in biglietteria.

È attivo un servizio navetta gratuito dal Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione 16) ogni ora dalle 16:30 alle 21:30, con rientri da Coltano fino alle 00:30.

Il festival è organizzato da Binario Vivo APS (direzione artistica di Carlo Scorrano, direzione organizzativa di Luigi Ragoni), in collaborazione con Code per Curiosi APS, con il sostegno del programma europeo Next Generation EU – PNRR, e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa.

