Zambito interroga il Governo: “Urgenti interventi per la Basilica di San Piero. Il Sindaco Conti non ha avvisato il Ministero”

Scritto da admin• 8:09 am• Attualità, Pisa, Politica

PISA – La senatrice pisana Ylenia Zambito ha presentato un’interrogazione al governo Meloni sulle condizioni della Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a Grado dopo un incendio causato da un fulmine durante un temporale il 18 agosto.

“Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, l’incendio è stato sedato, ma una trave è rimasta danneggiata e si sono verificati problemi all’impianto elettrico. Già a febbraio scorso, avevo rivolto un’interrogazione al ministro della Cultura sulla situazione del campanile “monco” della Basilica, abbattuto dai nazifascisti durante la ritirata del 1944. Il punto è che nel febbraio 2023, in occasione dell’intitolazione di uno spazio pubblico a don Stefanini, storico parroco di San Piero a Grado, il sindaco Conti aveva promesso di chiedere informazioni al Ministero della Cultura sui ritardi del restauro del campanile. Tuttavia, in una risposta a un’interrogazione comunale sul tema presentata dal gruppo del Partito Democratico il 17 novembre 2023, la Giunta di Pisa ha dichiarato che il Ministero dei Beni Culturali non ha fornito alcuna risposta alle richieste relative al finanziamento per la ricostruzione del campanile e che non è stata presentata alcuna richiesta formale”. Prosegue la Senatrice Zambito “Dalla risposta è chiaro che né l’amministrazione comunale di Pisa, con il sindaco in carica dal 2018, né il Ministero hanno intrapreso iniziative concrete per completare il restauro del campanile, e questa continua inerzia non valorizza, ma mortifica, il patrimonio storico e artistico locale. Ora ci troviamo di fronte a un nuovo problema, ovvero i danni causati dal temporale di agosto, con la preoccupazione che eventi atmosferici sempre più estremi, dovuti alla crisi climatica, possano provocare ulteriori problemi. Per questo motivo, ho presentato l’interrogazione per sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire il completamento della ristrutturazione del campanile della basilica romanica di San Piero a Grado e per riparare i danni provocati dall’incendio del 18 agosto. Purtroppo, il ministro Gennaro Sangiuliano si è dimesso a seguito di uno scandalo scoppiato recentemente, e spero sinceramente che, nonostante la forte crisi politica che sta attraversando il governo Melon e, di conseguenza, il dicastero della Cultura, si presti la dovuta attenzione e si trovi una soluzione alla grave situazione in cui versa un edificio storico e religioso, un pregevole esempio di romanico pisano. Nonostante ciò, nemmeno l’amministrazione comunale leghista di Pisa se ne occupa, limitandosi a frasi slogan“, conclude Zambito.

Last modified: Settembre 9, 2024