Wow, il CUS Pisa sorprende: vince un’altra volta

Pisa (lunedì, 16 febbraio 2026) — Fra il 13 ed il 15 febbraio si sono tenuti la maggior parte degli incontri dei team pisani, a parte la squadra B del GMV Ghezzano che giocherà il 17 febbraio, gli Isotopi Valdera e il GMV Ghezzano che scenderanno sul parquet il 18 febbraio ed il Basket Pomarance che giocherà il 21 febbraio.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

V giornata di ritorno

Etrusca San Miniato65-86U.S. Empolese

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

V giornata di ritorno

CUS Pisa73-67Basket Calcinaia
Castelfranco Frogs70-64JP Bellaria

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IV giornata di ritorno

La Crocetta San Miniato58-52Pallacanestro Valdera
Pontremoli Basket65-89Pallacanestro San Miniato
Basket 2002 Versilia76-74Bellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IV giornata di ritorno

Basket Ponsacco66-64Team90 Grosseto
GMV Ghezzano18/2, 20Piombino BC
Etrusca San Miniato sq.B96-97Sport IES Pisa
Libertas Liburnia47-59Dream Basket Pisa
Basket VolterraNPDinamo Rosignano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VII giornata di ritorno

Don Bosco Livorno sq.B21/2, 20:45Basket Pomarance
PNC Livorno sq.B17/2, 21:45GMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VII giornata di ritorno

Basket Calcinaia sq.B62-52Vicopisano Basket 2011
Castelfranco Frogs sq.B63-49Pallacanestro Valdera
CMB Pietrasanta B18/2, 21:30Isotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

