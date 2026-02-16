Wow, il CUS Pisa sorprende: vince un’altra volta

Pisa (lunedì, 16 febbraio 2026) — Fra il 13 ed il 15 febbraio si sono tenuti la maggior parte degli incontri dei team pisani, a parte la squadra B del GMV Ghezzano che giocherà il 17 febbraio, gli Isotopi Valdera e il GMV Ghezzano che scenderanno sul parquet il 18 febbraio ed il Basket Pomarance che giocherà il 21 febbraio.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
V giornata di ritorno
|Etrusca San Miniato
|65-86
|U.S. Empolese
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
V giornata di ritorno
|CUS Pisa
|73-67
|Basket Calcinaia
|Castelfranco Frogs
|70-64
|JP Bellaria
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
IV giornata di ritorno
|La Crocetta San Miniato
|58-52
|Pallacanestro Valdera
|Pontremoli Basket
|65-89
|Pallacanestro San Miniato
|Basket 2002 Versilia
|76-74
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
IV giornata di ritorno
|Basket Ponsacco
|66-64
|Team90 Grosseto
|GMV Ghezzano
|18/2, 20
|Piombino BC
|Etrusca San Miniato sq.B
|96-97
|Sport IES Pisa
|Libertas Liburnia
|47-59
|Dream Basket Pisa
|Basket Volterra
|NP
|Dinamo Rosignano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VII giornata di ritorno
|Don Bosco Livorno sq.B
|21/2, 20:45
|Basket Pomarance
|PNC Livorno sq.B
|17/2, 21:45
|GMV Ghezzano sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VII giornata di ritorno
|Basket Calcinaia sq.B
|62-52
|Vicopisano Basket 2011
|Castelfranco Frogs sq.B
|63-49
|Pallacanestro Valdera
|CMB Pietrasanta B
|18/2, 21:30
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Febbraio 16, 2026