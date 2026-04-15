Sicurezza, tentata truffa ai danni di anziana signora. Si spaccia per finta agente di Polizia Municipale

Written by Redazione• 3:57 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si era avvicinata ad una signora settantenne, spacciandosi per agente della Polizia Municipale. Con fare persuasivo ed insistente, la donna, sui cinquant’anni, corporatura longilinea, non molto alta, invitava la signora a farla salire nel suo appartamento e farle compilare un modulo che, a suo dire, l’avrebbe fatta risparmiare soldi sulla Tari.

Il fatto è accaduto a Cisanello, nella mattinata di martedì 14 aprile. La signora, stava rientrando da fare la spesa. Tra le varie proposte fatte anche l’attivazione di una falsa polizza assicurativa per i monili e altri oggetti preziosi che la signora potesse avere in casa. Tuttavia, la signora non si è lasciata ingannare e di fronte alle incalzanti domande della donna, ha preferito chiamare il 112. A quel punto la sedicente agente si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

«Faccio le mie più sincere congratulazioni alla signora che ha compreso il tentativo di truffa a suo danno e subito ha avvertito le Forze dell’Ordine – commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno -. Purtroppo, sono sempre più numerosi questi odiosi tentativi di truffa perpetrati a danno di persone anziane, sia in centro che nei quartieri. Rivolgo un invito a tutti alla massima vigilanza e a rivolgersi senza indugio al personale della Polizia municipale, Carabinieri e Polizia di Stato».

Si ricorda che nessun agente, né in divisa né in abiti civili si presenterà mai a casa o avvicinerà persone per strada per fare proposte di alcun genere. Gli agenti di Polizia locale, in servizio sul territorio cittadino, operano normalmente in pattuglie auto o moto e la Centrale Operativa, in via Battisti, risponde, per ogni necessità o richiesta informazioni al numero 050 910811, oppure al 112.

Last modified: Aprile 15, 2026