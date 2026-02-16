I Gatti Mézzi tornano a Cascina: concerto-evento a La Città del Teatro

Written by admin• 3:41 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – I Gatti Mézzi tornano a casa. Venerdì 20 febbraio alle ore 21, il duo pisano formato da Tommaso Novi e Francesco Bottai salirà sul palco de La Città del Teatro di Cascina per una serata speciale che riporta la band nella dimensione più intima e naturale del teatro.

Dopo il successo del tour estivo, i Gatti Mézzi scelgono infatti lo spazio teatrale, luogo dove la loro cifra stilistica – sospesa tra teatro-canzone, ironia e racconto – trova piena espressione. “Si viene dai circoli e dalle balere, nei teatri respiriamo il teatro canzone, la nostra vera casa“, spiegano.

Il concerto proporrà un repertorio rinnovato, con brani che riemergono dopo anni e una scaletta che rafforza quel legame diretto con il pubblico che da sempre caratterizza il progetto. «È stata una ganzata vera… Non si poteva finì così», raccontano gli artisti, sottolineando l’energia e la complicità costruite nel tempo.

La data di Cascina si inserisce in un nuovo capitolo artistico realizzato insieme a Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, manager storico del gruppo, e accompagna l’uscita di “Dar Vivo”, disco live in edizione limitata registrato nell’estate 2025 da Mirco Mencacci e pubblicato con Egea Records.

Sul palco, accanto a Novi e Bottai, gli storici collaboratori Matteo Consani, Matteo Anelli e Mirco Capecchi. Prevendite su Ticketone e presso la biglietteria del teatro.

Info 050 744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

