Partecipazione, all’Hotel Continental l’assemblea del Litorale. Quarta tappa della campagna di ascolto di Sindaco e Giunta nei quartieri

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TIRRENIA – Si è tenuta martedì 14 aprile nell’Auditorium dell’Hotel Continental a Tirrenia l’assemblea pubblica rivolta agli abitanti del litorale pisano. Domande e le segnalazioni da parte dei tanti cittadini che hanno preso parte alla quarta tappa della campagna di ascolto e confronto che l’Amministrazione sta portando avanti in tutti i quartieri della città, con la partecipazione del Sindaco e di tutta la Giunta Comunale.

“Il Quartiere del futuro per la città che cambia”, è il titolo della campagna di ascolto in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano. Il prossimo appuntamento sarà martedì 21 aprile alla Cittadella Galileiana, Padiglione C1 (Vecchi Macelli), per i quartieri Santa Maria, Porta Nuova e San Francesco.

Prima degli interventi dei cittadini, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha tracciato una un riassunto degli interventi fatti dall’Amministrazione Comunale e ha parlato dei prossimi progetti in cantiere.

“Il litorale pisano, che si estende tra il Parco di San Rossore e il confine con Livorno e comprende le frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, tutte collocate tra il mare e la pineta ma ognuna con la propria storia e il proprio impianto urbanistico dovuto agli anni di fondazione delle località balneari, continua ad avere una grandissima potenzialità turistica che negli anni passati non è stata espressa. In questi anni, l’Amministrazione ha intrapreso numerosi interventi nell’ambito del progetto unitario di riqualificazione di Marina che ha previsto il restyling progressivo delle tre piazze che si affacciano sul lungomare (Baleari, Gorgona e Viviani) trasformate in spazi per la socialità attrattivi e fruibili per cittadini e turisti; il completamento della ciclopista del Trammino, da Pisa a Tirrenia, promuovendo una mobilità sostenibile e offrendo un’opportunità in più di fruizione del nostro litorale; il restyling di Piazza Belvedere a Tirrenia e la riqualificazione del parco di Ciclilandia, che ha ridato vita a un punto centrale della località. Abbiamo lavorato per cambiare il volto del litorale, realizzando numerosi interventi di manutenzione e riqualificazione di marciapiedi, strade e aree verdi, che era erano attesi da tempo”.

Quindi il Sindaco ha elencato i prossimi progetti di riqualificazione:

“Per quanto riguarda il recupero ex stazioncina ferroviarie Tirrenia è già pronto il progetto, entro fine anno i lavori verranno appaltati: è prevista una valorizzazione della struttura sia all’interno che nella parte esterna a verde, dove verrà mantenuto il bar, oltre una sala multifunzionale che ricorda la storia legata al cinema; per la riqualificazione di Piazza Sardegna è già pronto il progetto e i lavori verranno fatti nel 2027; per la Terrazza Pontecorvo a Marina partono i lavori di riqualificazione entro fine 2026. Per quanto riguarda l’estensione della Ciclopista, a settembre parte il primo tratto da via Bigattiera a via dei Pioppi, finanziato insieme da Comune e Parco San Rossore. Si sta predisponendo il progetto per la prosecuzione della Ciclopista fino a Calambrone, per cui le risorse sono all’interno dei 9 milioni concessi dal Ministero Ambiente”.

A seguire il Sindaco ha fatto il punto su opere e azioni intraprese in questi anni:

PNRR, nuova scuola Pisano a Marina di Pisa: 3 dei 4 blocchi finiti per giugno

E’ in corso il cantiere PNRR a Marina di Pisa dove si sta costruendo la nuova scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano”. La struttura è realizzata con un intervento di 7,7 milioni di euro, di cui 4,8 milioni con fondi PNRR, 1,1 milioni dirisorse comunali, 1,2 milioni di fondi GSE e 482mila di fondi FOI. I lavori vedono adesso in fase di realizzazione la struttura in legno prefabbricata dell’edificio, con 3 dei 4 blocchi previsti nel progetto già costruiti e il quarto avviato. (Per fine giugno saranno completati i tre blocchi che contengono le aule e rimarrà da finire il blocco della palestra e le sistemazioni esterne).

Alberi piantati: 875 alberi sul Litorale dal 2020

Il Comune di Pisa ha inaugurato nel 2025 il “Bosco del Mare”, dedicato simbolicamente ai nuovi nati dell’anno precedente. 102 nuovi alberi sono stati piantumati nell’area verde di via De Andrè a Calambrone, mettendo a dimora alberi di 5 specie arboree diverse: borgolaro, platano, pioppo bianco, pioppo nero e gelso. Negli ultimi anni sul Litorale il Comune ha piantato circa 875 nuovi alberi, tra 102 nel bosco dei nuovi nati, 348 piante in varie strade nelle operazioni di rinnovo arboreo, 226 in totale nelle tre piazze riqualificate (più piazza Sardegna), 175 nei giardini scolastici, 24 nelle aree verdi attrezzate.

Zone Boschive Tirrenia e Calambrone: in arrivo 6mila piante

Negli ultimi anni è proseguita l’operazione di rimboschimento arboreo che si svolge lungo tutta la fascia del litorale: sono state messe a dimora nelle zone boschive di Tirrenia e Calambrone 750 piantine forestali (piante di 2 anni). Sono già stati affidati i lavori che partiranno in autunno 2026 per mettere a dimora 6mila piante sempre nella zona boschiva di Tirrenia e Calambrone.

Aree verdi, fitness e campi sportivi

L’amministrazione comunale sta portando avanti un programma di investimenti diffusi dedicati allo sport e al fitness all’aria aperta, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di spazi pubblici accessibili, promuovere stili di vita attivi e creare nuovi luoghi di aggregazione sul litorale. Gli interventi riguardano la realizzazione di aree attrezzate, playground multifunzionali e nuovi campi sportivi:

Area fitness Marina di Pisa – Tirrenia. Realizzata nell’area dell’ex ristorante “Giardino di Poppa” al confine tra Marina di Pisa e Tirrenia, l’area fitness è composta da due postazioni per l’attività fisica collocate lungo viale del Tirreno e in prossimità dell’area boscata, entrambe dotate di pavimentazione antitrauma in gomma colata. Sono state realizzate opere a verde con siepe perimetrale di pitosforo, impianto di irrigazione e predisposizione dell’area a prato, oltre alla sostituzione di alberature.

Calambrone – playground sportivo. In via De André è in corso la realizzazione di un playground modulare e multifunzionale di circa 300 metri quadrati destinato all’attività sportiva e ricreativa all’aperto. L’intervento prevede uno spazio pubblico attrezzato con superfici dedicate alla pratica sportiva, elementi per attività libere e aree pensate per diverse fasce d’età, con particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione. Il progetto rientra nel programma “Sport Illumina”.

Marina di Pisa – nuovo campo da basket via Salvini. È prevista la realizzazione di un campo da basket all’aperto con dimensioni regolamentari, pavimentazione sportiva dedicata, recinzione perimetrale, impianto di illuminazione e attrezzature per il gioco. L’intervento si inserisce in un’area verde attrezzata in prossimità della ciclopista del Trammino e di spazi pubblici esistenti. I giochi per bambini vengono ricollocati entro l’estate nelle immediate vicinanze, mantenendo la fruibilità complessiva dell’area.

Manutenzioni e rifacimenti di marciapiedi e strade

Negli ultimi anni il grande piano delle piccole manutenzioni ha interessato in modo significativo il litorale pisano, con interventi diffusi tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Si è trattato di un lavoro capillare che ha riguardato asfaltature, rifacimento dei marciapiedi, sistemazioni della viabilità e messa in sicurezza degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la qualità della mobilità nelle località costiere, particolarmente frequentate durante la stagione estiva.

Interventi effettuati:

Marina di Pisa: via Ciurini (marciapiede in corso), via Daiberto (marciapiedi), piazza Viviani (marciapiedi), viale D’Annunzio (tratti), via Masca, via Vecchiani, via Diacono, via Cagliaritana, via Duodi, via L. Orlandi, via di Gualduccio, via Ordine di Santo Stefano, via Salvini, via Francardi, via Inghirami, via Moriconi, Bigattiera, via Andò, via I. Orlandi, via Lanfredducci, via Gusmari, piazza Baleaeri, piazza Gorgona, piazza Sardegna, piazza Belvedere (marciapiede).

Tirrenia: Piazza Belvedere, via delle Margherite (asfalto e marciapiedi), via Biancospini (asfalto), via Agavi (asfalto e zanelle), via Gattici (asfalto e zanelle), via Agrifoglio (asfalto e marciapiedi), via dell’Edera (asfalto e marciapiedi), via Pisorno (marciapiede su due lati dal cinema alla piazza), via degli Oleandri, via Allori, via Acacie, via Ginestre, via Pisorno.

Calambrone: via Monsignor Aiazzi, piazzale Calambrone fronte Stella Maris, viale del Tirreno (marciapiede per circa 500 metri verso Calambrone), Vione Vannini (marciapiedi su entrambi i lati tra via delle Margherite e viale del Tirreno).

Opere per la mobilità sostenibile

Ciclopista del trammino. E’ stata inaugurata nel 2020 la nuova infrastruttura di mobilità ciclabile che collega Pisa al suo Litorale: è lunga 10 chilometri e si sviluppa lungo l’antico tracciato del tram su rotaie che ha terminato le corse negli anni ’60. L’intervento, che rientra nel progetto più ampio di Ciclopista dell’Arno, parte dal quartiere di Porta a Mare e arriva fino alla stazioncina di Marina di Pisa. L’opera è stata ampiamente apprezzata dalla cittadinanza ed ha offerto un nuovo modo di fruire di passeggiate ed escursioni nel verde nel tratto di ambiente naturale che congiunge Pisa al Litorale.

Nel 2022 è stato realizzato il prolungamento della Ciclopista fino a Tirrenia che estende il percorso in sede protetta da Marina di Pisa all’altezza del Bagno Lido, per un totale di 13,3 km, percorrendo un corridoio immerso nel verde. È in corso di progettazione l’ulteriore estensione della Ciclopista, nel tratto da Tirrenia a Calambrone, per completare il collegamento fino al territorio di Livorno.

A giugno sarà inoltre completato il Ponte ciclopedonale da San Piero a Grado a San Rossore, per collegare la Ciclopista del Trammino al Parco naturale di San Rossore e da qui connettersi alla Ciclopista del Tirreno che corre lungo la costa della Toscana e collega sul territorio nazionale Ventimiglia a Roma.

Parcheggi, ZTL e Zone 30

Nuovi parcheggi: parcheggio sopraelevato sulla via Litoranea a Marina di Pisa. Realizzato nel 2023 si tratta di una struttura nuova con 120 posti auto che interessa un’area di proprietà comunale di circa 3mila metri quadri, situata al di fuori del territorio del Parco e già destinata a parcheggio, realizzata senza ulteriore consumo di suolo. Il nuovo parcheggio sopraelevato è stato realizzato per sopperire alla richiesta di posti auto nella stagione estiva, in un’area strategica del litorale vicina agli stabilimenti balneari.

Nuovi parcheggi: è stato messo a disposizione nel 2021 il nuovo parcheggio nella zona centrare di Tirrenia, in prossimità di Piazza Belvedere tramite la convenzione con il privato proprietario dell’area a ridosso dell’Hotel Continental, che ci ha permesso di usufruire dell’area per il periodo estivo, mettendo a disposizione 90 nuovi posti auto.

Pronto il progetto per realizzare il nuovo parcheggio al posto del ristorante Moby Dick in via Arnino (appena viene realizzata dal privato la nuova struttura nell’area più interna, Pisamo provvede alla realizzazione del parcheggio).

Estensione ZSC ad aprile e maggio: Il Comune di Pisa ha disposto da questa primavera, in via sperimentale, l’estensione della sosta a pagamento nel centro abitato di Marina di Pisa nei mesi di aprile e maggio, limitatamente ai giorni festivi. Il provvedimento riguarda esclusivamente gli stalli blu già presenti in vie e piazze dell’area compresa tra via Barbolani e via Arnino, incluse le due strade, per consentire ai residenti di trovare più facilmente parcheggio, migliorando complessivamente l’accessibilità e la vivibilità dell’area. La fase sperimentale permetterà di monitorare gli effetti del provvedimento e valutarne l’efficacia.

A Marina di Pisa è stata istituita la Zona 30 in tutto l’abitato, la misura che si applica alle zone residenziali dove il limite di velocità è ridotto a 30 Km, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la vivibilità nel quartiere, tutelare pedoni e ciclisti, ma anche di ridurre il numero degli incidenti, a maggior tutela degli utenti deboli della strada.

Opere a difesa del Litorale

Lavori fatti

Spianamento spiagge di ghiaia, per essere pronte per la stagione balneare (ogni anno); riprofilatura spiaggia “cella Milano” (2024), 225 mila euro (125 mila euro da parte del Comune di Pisa e i restanti 100 mila euro dalla Regione Toscana)

ripristino di alcuni tratti dalle scogliere della cella 9, di fronte allo stabilimento “La Riva” (2023), 210mila euro (110mila euro da parte del Comune di Pisa e i restanti 100mila euro dalla Regione Toscana);

manutenzione straordinaria alcuni tratti di scogliere tra piazza Sardegna e bagno Foresta (2024), 210 mila euro (110 mila euro da parte del Comune di Pisa e i restanti 100 mila euro dalla Regione Toscana);

manutenzione scogliere nel tratto tra Bagno Arcobaleno e Bagno Marta a Marina di Pisa (2025), 215 mila euro, di cui il 50% da parte del Comune di Pisa e 50% dalla Regione;

Nel 2024 presentato un progetto alla Regione per chiedere un finanziamento di 3,8 milioni per il ripascimento della cella numero 5 e sistemazione delle scogliere a sud

Inizio 2026 partecipazione bando per rafforzare diga Cella Milano.

Autobus e trasporti

Sul fronte della mobilità, il collegamento tra Pisa e il litorale è garantito e progressivamente potenziato attraverso il trasporto pubblico locale, con interventi mirati a migliorare l’accessibilità e a promuovere soluzioni sostenibili. È stato avviato il prolungamento della Linea 10 fino a Calambrone, per rispondere alle esigenze dei residenti. L’amministrazione comunale è impegnata a confermare anche per la prossima stagione estiva i servizi di collegamento tra il centro e il litorale con il potenziamento delle linee verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone e le conferma di tariffe agevolate, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti di residenti e turisti. Nella stagione estiva 2025 le linee 10 e 20 hanno garantito il collegamento tra Pisa e il litorale con una frequenza di 15 minuti. Il servizio è stato sostenuto da un contributo comunale di 208 mila euro, che ha consentito di mantenere il costo del biglietto a 2 euro.

Eventi e turismo sul Litorale

Il periodo estivo sul litorale pisano è animato dalla rassegna di eventi “Marenia NonSoloMare”, iniziativa promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa in collaborazione con le associazioni del territorio. Il programma ogni anno prevede un ricco cartellone di eventi che coinvolgono Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone: incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini, talent show, cinema e i tradizionali fuochi d’artificio che illuminano il lungomare di Marina di Pisa.

Eventi molto partecipati sia dai cittadini pisani che in estate animano in Litorale sia dai turisti che risultano in crescita nelle località balneari, grazie anche alla conferma della Bandiera Blu per tutte e tre le località del Litorale, a cui si aggiunge anche il porto turistico di Marina. Nel 2025 si tratta del 21° anno consecutivo del prestigioso riconoscimento che certifica l’eccellenza della qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi, la balneazione e la gestione dei rifiuti nelle località balneari.

In un’ottica di promozione di eventi per i cittadini residenti sul Litorale e di destagionalizzazione del turismo e di diffusione lungo tutto il corso dell’anno, ogni anno è sempre maggiore l’impegno dell’Amministrazione per organizzare eventi per le famiglie in occasione del Natale, con eventi, illuminazione natalizia e alberi addobbati nelle piazze principali, e del Carnevale, con animazioni e feste per i bambini.

Last modified: Aprile 15, 2026