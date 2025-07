Volterra, il Festival del Teatro Romano si chiude con “Una notte di Casanova” per i 300 anni dalla nascita del celebre avventuriero

Written by admin• 8:55 am• Volterra

PISA – Venerdì 1° agosto, nell’ambito della XXIII edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, sarà “Una notte di Casanova” a chiudere il calendario degli spettacoli ospitati nell’affascinante area archeologica della città etrusca.

La pièce è una produzione di Progetto Città, organizzatrice della rassegna, e nasce in occasione del tricentenario della nascita di Giacomo Casanova. Sul palco, Simon Domenico Migliorini firma la regia e interpreta il protagonista, affiancato da Greta Gallotti e Maria Carla Generali. Il testo, scritto da Franco Cuomo (già vincitore del Premio Flaiano), è arricchito dalle musiche originali di David Dainelli, dai costumi di Gabriele Panza e dalle scene di Patrizia Gronchi. Lo spettacolo sarà replicato anche domenica 3 agosto alle ore 21.30.

Il Casanova di Cuomo, riletto da Migliorini, si discosta dalla figura stereotipata del seduttore per trasformarsi in un simbolo universale della condizione umana, sospeso tra sacro e profano, genio e sregolatezza, verità e finzione. In una narrazione che si svolge nell’arco di una sola notte – dalle undici di sera all’alba – il protagonista attende in una sperduta locanda d’Europa una dama che non arriverà mai, se non dopo che l’attesa avrà consumato il desiderio.

Il risultato è uno spettacolo intenso e introspettivo, che si muove tra confessione e riflessione, portando in scena un Casanova fuori dal tempo, profondo, contraddittorio, capace di parlare ai sogni e alle inquietudini dell’uomo contemporaneo.

“Una notte di Casanova” non è solo una celebrazione storica, ma un viaggio teatrale ricco di suggestioni, una riflessione sul desiderio, sull’identità e sul potere, che restituisce nuova linfa alla figura dell’avventuriero veneziano trasformandolo in un archetipo dell’umano. Una chiusura di grande intensità per un festival che si conferma punto di riferimento nel panorama teatrale estivo italiano.

