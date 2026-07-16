Volterra Civica: “Viabilità a Saline come nel Far West”

Written by Redazione• 8:01 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Volterra Civica sulla situazione della viabilità a Saline di Volterra.

“Da mesi i cittadini di Saline, e molti cittadini pendolari della Val di Cecina, subiscono il disagio per i semafori dovuti ai lavori al viadotto di S.Maria, ovvero del tratto di strada tra il parcheggio e lo Zanzibar, il Dopolavoro. Dopo tanta attesa il risultato dei lavori risulta pessimo: una viabilità peggiorata, riduzione del parcheggio nonchè un ponte che sembra esser più piccolo del precedente. I lavori si sono resi necessari per la messa in sicurezza del viadotto, che rappresenta anche un tratto della SS 439 in direzione Pomarance. Ci chiediamo però quando quest’opera veniva concepita a livello progettuale, ed approvata, dove era il Comune di Volterra per approvare un simile scempio. In merito i consiglieri di Coalizione Civica hanno già presentato un’interrogazione per chiedere se il sindaco e l’assessore avevano visionato il progetto prima della realizzazione, se avessero inoltre seguito i lavori e se sono soddisfatti dell’attuale opera realizzata. Noi chiediamo come mai la modifica della viabilità, con la soppressione di parte di un parcheggio pubblico e la realizzazione di una nuova carreggiata, non sia stata preventivamente sottoposta al Consiglio comunale e alla cittadinanza? E quali valutazioni tecniche giustificano l’eliminazione di parte del parcheggio pubblico e perché non è prevista la realizzazione di un marciapiede, come per legge, con conseguente impossibilita’ della sicurezza dei pedoni e delle persone fragili? Questa e altre domande hanno purtroppo una sola risposta: l’inesistenza di questa amministrazione di fronte ai problemi reali, lasciando Saline in condizioni peggiori di prima. Noi ricordiamo che da questa strada passa tutto il grande traffico verso l’area geotermica, ma anche verso il polo industriale di Saline, in particolare la Salina e l’Altair. Davvero tutti quei Tir potranno passare con una strada ancora più stretta? Ma l’assessore ai Lavori Pubblici Barbafiera ha seguito dal vivo i lavori? Adesso la frittata è stata fatta, e probabilmente qualcuno cercherà anche di girarla per scaricarsi le colpe. Ma adesso l’unica cosa da fare è una: riprendere in mano il progetto e chiedere una modifica dello stato di fatto, perchè così la viabilità nel centro della Valdicecina è solo peggiorativa e più pericolosa“.

Last modified: Luglio 16, 2026