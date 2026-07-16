Written by Luglio 16, 2026 9:07 am Pisa, Cronaca, Cronaca, Pontedera, TOP NEWS HOME PAGE

Gatto intrappolato nel vano motore di un’auto, salvato dai Vigili del Fuoco a Pontedera

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PONTEDERA- Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nella serata di mercoledì a Pontedera per il soccorso di un animale. La squadra è intervenuta alle 19.15 in via Rinaldo Piaggio, dopo la segnalazione di una passante che aveva sentito il miagolio di un gatto provenire dal cofano di un’auto parcheggiata.

Il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a recuperare e mettere in salvo il felino, rimasto bloccato all’interno del vano motore e impossibilitato a uscire autonomamente.

Il gatto è stato poi affidato a un’organizzazione di volontariato di Lajatico.

Sul posto anche la Polizia dell’Unione Valdera.

Last modified: Luglio 16, 2026
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