Marenia, al Parco Ciro Plebe (ex Ciclilandia) a Tirrenia per “Dialoghi d’Autore” il filosofo e saggista Marcello Veneziani

Written by Redazione• 8:08 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Proseguono gli appuntamenti con i “Dialoghi d’autore” all’interno della rassegna Marenia: giovedì 16 luglio alle 21:15 salirà sul palco del Parco Ciro Plebe (ex Ciclilandia) a Tirrenia il filosofo e saggista Marcello Veneziani per presentare il suo ultimo lavoro dedicato a due grandi pensatori del’900: Karl Marx e Friedrich Nietzsche.

“Anche quest’anno, in occasione della nuova edizione di ‘Dialoghi d’autore-noi siamo colloquio’ – ha dichiarato Paolo Pesciatini assessore al commercio e al Turismo – tra i vari scrittori ospitati, ci sarà anche Marcello Veneziani, una fra le ‘penne’ più acute e libere del nostro panorama culturale. Con Marx e Nietzsche si davano la mano ci confronteremo con i loro pensieri esplosivi, la loro eredità e quanto ancora abbiano da dire al nostro tempo avvenire”.

Queste due figure, nell’imaginario comune, hanno poco hanno a che spartire, e spesso, forse un po’ troppo frettolosamente sono state messe agli antipodi l’uno dell’altro. I due giganti del pensiero non si conobbero in vita, ed è questo quello che “finge” Marcello Veneziani nel corso del suo volume, allo scopo di farceli conoscere al di là degli schematismi ideologici in cui spesso la critica li ha relegati. Un volume non accademico in cui si accende il confronto tra i due figurando un incontro ami avvenuto. Ne discende un agile e rigoroso racconto delle loro vite, con continui riferimenti ai reciproci sistemi di pensiero. Ed ecco sgorgare affinità, ora nascoste e a volte più semplici da riconoscersi, che permetteranno al lettore di conoscere i due grandi intellettuali sotto una luce nuova, offuscata da separazioni che la storia della critica in passato ha talvolta eccessivamente accentuato.

Dialoga con Marcello Veneziani Fabio Canessa, scrittore e giornalista.

La rassegna proseguirà con Gian Andrea Cerone con L’incertezza del domani (18 luglio); Chiara Tarantino con Quattro teste dal museo di Corneto (22 luglio); Stefano Fava con La soffitta delle parole (23 luglio); Giancarlo Cesana con Ed io che sono? Tra psicologia ed educazione (24 luglio); ed Erica Cassano con Duramadre (25 luglio).

Tutti gli incontri, a ingresso libero e con inizio alle ore 21.15, si terranno presso il Parco Ciro Plebe (ex Ciclilandia), in piazza dei Fiori a Tirrenia. Ogni appuntamento sarà arricchito da un dialogo tra l’autore e giornalisti, scrittori e operatori culturali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto, approfondimento e riflessione sui temi affrontati nei volumi presentati.

Last modified: Luglio 15, 2026