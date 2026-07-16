Donna dispersa a Marina di Vecchiano, ritrovata senza vita in tarda serata

VECCHIANO- I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti alle 17.30 di mercoledì 15 luglio nel Comune di Vecchiano, in località Marina di Vecchiano, per le ricerche di una donna dispersa che non aveva fatto rientro alla propria abitazione.
È stato immediatamente attivato il Piano di ricerca per persona dispersa, sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa, con l’invio di una squadra dei Vigili del Fuoco via terra, del personale TAS per la topografia applicata al soccorso e degli operatori SAPR, specializzati nell’impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
Nel corso delle operazioni è stato utilizzato anche il sistema Dedalo, che consente di localizzare un telefono cellulare attraverso le celle telefoniche. Il dispositivo ha permesso di individuare la donna in tarda serata. Purtroppo, al momento del ritrovamento, la persona risultava deceduta.
Sul posto anche la Polizia di Stato.Last modified: Luglio 16, 2026