ViviParco 2024. Duo Gardel con “Tango Apasionado” nel Giardino di Villa Giraffa

PISA – Venerdì 26 luglio alle 21, nel giardino di Villa Giraffa, unico appuntamento in notturna con la rassegna ViviParco, grazie alla collaborazione con l’associazione Fanny Mendelssohn.

Il Duo Gardel propone Tango Apasionado: passione, nostalgia, maestria con i celebri e melodici tanghi di Carlos Gardel (El dia que me quieras, Volver, Por una cabeza), a cui si alterneranno si alternano i virtuosismi di Richard Galliano, per concludere con la passione e il fuoco del grande Astor Piazzolla.



Il Duo Gardel si è formato nel 2005 dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi, vincitore del trofeo mondiale nel 2000 in Portogallo e del pianista Claudio Cozzani. La formazione prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel e si configura come un organico cameristico molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico. Fin dagli esordi il duo si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni. Hanno all’attivo moltissimi concerti per importanti festival, collaborano in programmi di danza-musica e teatro-musica e hanno partecipato alla trasmissione di Radiotre “Piazza Verdi” suonando in diretta radiofonica.



Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Event Brite: informazioni su www.parcosanrossore.org. ViviParco, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda.

