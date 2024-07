“ViviParco 2024”: alla scoperta della Villa del Gombo a San Rossore

Scritto da admin• 5:11 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – La rassegna “ViviParco 2024” celebra la Villa del Gombo nel fine settimana di San Rossore con vari eventi.

Venerdì 5 luglio, Renaud Garcia-Fons si esibirà in un concerto di contrabbasso solo, un’immersione intima nella natura alle ore 19, con trasporti disponibili dal centro visite dalle 18. Posti limitati, prenotazione consigliata al numero 050 530101. Garcia-Fons, virtuoso francese, ha esplorato i suoni del mondo con una matrice mediterranea, innovando lo strumento aggiungendo una quinta corda. L’evento è parte del festival Pisa Jazz Rebirth, in collaborazione con Associazione ExWide e supportato da Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa.

Sabato e domenica proseguono le visite guidate con l’architetto Chiara Prosperini, esperta di recupero edilizio, partendo dal centro visite a vari orari. Prosperini, autrice di una monografia su Villa del Gombo, è nota per il restauro di edifici storici come la chiesa di Sant’Apollonia e San Silvestro. La Villa del Gombo, realizzata alla fine degli anni Cinquanta da Giovanni Gronchi e Amedeo Luccichenti, è un esempio pionieristico di architettura moderna in Toscana, caratterizzata dalla forma ad anello e da un design paesaggistico integrato.

“ViviParco” è sostenuto dalla Fondazione Pisa e dalla Regione Toscana, promuovendo un dialogo sulla necessità di un nuovo equilibrio tra uomo e natura nel Parco di San Rossore.

Last modified: Luglio 3, 2024