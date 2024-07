L’International Beach Soccer Tour sbarca a Tirrenia

Scritto da admin• 6:58 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Se la città ospita il Padel nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele anche il Litorale si prende il suo spazio e lo fa come meglio non potrebbe, vale a dire ospitando uno dei due gironi di qualificazione alle Fasi Finali dello “International Beach Soccer Tour” che avrà luogo da mercoledì 3 sino a domenica 7 luglio presso la Beach Arena del “Centro di Preparazione Olimpica” di Tirrenia.

di Giovanni Manenti

Il programma è stato illustrato martedì 2 luglio presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Coordinatore Tecnico del “Centro CONI” di Tirrenia Enrico Sbardella, del Capo Delegazione azzurra Nando Arcopinto, del Commissario Tecnico Emiliano DelDuca e dei giocatori Emmanuele Zurlo e Leandro Casapieri, rispettivamente Capitano e portiere della Nazionale azzurra, per poi darsi appuntamento alle ore 19:00 in Piazza dei Miracoli per la presentazione ufficiale delle 12 squadre partecipanti.

La formula del Torneo prevede, per la Divisione A – di cui fa parte l’Italia, essendo fra l’altroCampione europeo in carica grazie al successo per 5-4 sulla Spagna nella Finale disputata il 24 settembre 2023 – la suddivisione delle 8 formazioni iscritte in due distinti Gironi, con il Gruppo A composto Italia, Estonia, Danimarca e Repubblica Ceca, mentre del Gruppo B fanno parte Svizzera, Francia, Lituania e Romania, che si affronteranno l’un l’altra tra mercoledì e venerdì, per poi le prime due di ciascun Girone accedere alla semifinali di sabato con gli abbinamenti prima contro seconda e le cui vincenti daranno vita alla Finale in programma domenica 7 luglio, ad avvenuta conclusione anche delle altre sfide per la classificazione dal terzo all’ottavo posto.

Alle Fasi Finali in programma ad Alghero si qualificano le prime sei, circostanza che dovrebbe pertanto essere tranquillamente alla portata degli Azzurri – che ricordiamo altresì essere Vice Campioni del Mondo avendo perso 6-4 contro il Brasile la Finale disputata il 25 febbraio scorso a Dubai – ma aggiudicarsi il Torneo o quantomeno giungere in Finale assume un’importanza fondamentale per quanto riguarda il Ranking, sulla base del quale saranno scelte le teste di serie in vista del sorteggio della parte conclusiva della Rassegna Continentale, mentre le altre quattro Nazionali presenti a Tirrenia fanno parte della Divisione B, il cui Torneo mette a disposizione un posto per le Finali di Alghero con la vincente a guadagnare altresì il diritto a disputare lo spareggio per accedere alla Divisione A.

Un evento, pertanto, di rilevante importanza sia per l’attrazione turistico sportiva del nostro Litorale che per il CONI, come chiarisce Enrico Sbardella, Coordinatore tecnico della Struttura di Tirrenia: “Questo torneo rappresenta per noi una grande soddisfazione, in quanto abbiamo l’onore e l’orgoglio di ospitare un evento internazionale voluto dalla FIGC, in collaborazione con il CONI e soprattutto con il supporto del Comune di Pisa, che si è speso molto per portare 12 Nazionali sul territorio e poter dar vita a questo Girone di qualificazione. Ricordo peraltro, conclude Sbardella, come il CONI sia sempre stato vicino ai Beach Team, con il Volley già inserito nel Programma Olimpico e l’obiettivo di fare altrettanto anche con il Beach Soccer, ragion per cui, all’interno di un’eccellenza come quella costituita dal “Centro di Preparazione Olimpica” di Tirrenia, che prevede ben 42 ettari di superficie sportiva, abbiamo avuto anni fa la possibilità di costruire la Beach Arena su superficie stabile rispetto a quella arenile e non provvisoria, oltre ad essere riscaldabile e chiudibile, nonché capace di ospitare tra le 400 e le 500 persone sulle tribune compreso il Palco Autorità, ed utilizzabile altresì anche per il Beach Volley al pari del Beach Tennis, ma che è stata voluta fortemente per dare risalto a questa Disciplina in cui il CONI crede molto“.

La parola passa al Commissario Tecnico Emiliano Del Duca che commenta: “C’è grande attesa per l’esordio di domani, al pari della voglia e dell’orgoglio per tornare ad indossare la maglia della Nazionale, ancorché si sia chiamati ad affrontare un Girone che può sembrare meno complicato rispetto all’effettivo valore delle nostre avversarie, visto che al debutto dovremo incontrare l’Estonia, una squadra che ci ha messo in difficoltà l’anno scorso nelle qualificazioni per i Mondiali 2024 (con l’Italia ad imporsi 3-1, ndr), ancorché i ragazzi siano molto carichi e pronto per far bene. Ovviamente, conclude il Commissario Tecnico, il primo obiettivo è quello di cogliere la qualificazione, oltre ad ottenere un buon Ranking che ci favorirebbe nella fase finale della Manifestazione che si svolgerà ad Alghero, essendo peraltro scontato che noi puntiamo comunque a raggiungere la Finale e cercare di vincerla come sempre, in quanto questa mentalità l’abbiamo nel nostro DNA, così come sono convinto che l’aria di casa non potrà che portare bene al nostro portiere Casapieri, attualmente l’unico azzurro del Pisa Beach Soccer L’energy nonché miglior estremo difensore a livello mondiale, pur restando ben chiaro che le porte della Nazionale sono aperte a chiunque, ragion per cui non è detto che altri ragazzi del Pisa che stanno facendo bene già da un po’ di anni non possano in un prossimo futuro trovare spazio anche loro“.

Chiamato in causa, Leandro Casapieri precisa: “Per me è un orgoglio poter rappresentare a livello di Nazionale la Società del Pisa Beach Soccer che da tanti anni mi aiuta in questo percorso e mi sostiene mettendo a disposizione tutto quello di cui un atleta ha bisogno, così che, pur trattandosi di uno Sport dilettantistico, il Club pisano è per me una famiglia di professionisti ed a cui devo moltissimo, ragion per cui voglio ricambiare tutto questo dando il massimo per la maglia azzurra, avendo anche forse il compito di riscattare la prestazione della Nazionale maggiore di Calcio anche se sono convinto che i ragazzi abbiano dato tutto quello che potevano per far bene, con la speranza quindi di confermare il titolo europeo conquistato lo scorso anno anche per ribadire la crescita di un movimento che sta sempre più attirando i giovani“.

Ma forse la più soddisfatta di tutti è l’Assessore allo Sport Froda Scarpa che aveva anticipato come avesse delle positive sorprese per il Litorale nel periodo estivo: “C’è molta attesa per questo evento, oltre ad essere contenta per il fatto di proseguire nel solco delle politiche di indirizzo turistico-sportivo per la valorizzazione sia della nostra città che del Litorale, ricordando come il “Centro di Preparazione Olimpica” del CONI di Tirrenia rappresenti un’eccellenza del territorio, in quanto ve ne sono 23 in Italia ed è però l’unico a disporre di una Beach Arena di altissimo livello come struttura, con tribune che possono ospitare sino a 700 persone ed una sabbia che può essere riscaldata anche d’inverno, oltre ad essere coperta con una tecnostruttura, così da poter essere fruibile durante tutto l’anno ed all’interno della quale si allenano anche i giovani atleti del Pisa. La speranza è pertanto“, conclude l’Assessore, “che questo evento possa avere un grande successo con un buon ritorno di pubblico, precisando che il Beach Soccer è uno Sport in grandissima evoluzione che sta prendendo sempre più piede non solo in Italia ma anche in tutta Europa, ragion per cui come Amministrazione Comunale vogliamo spingere sulla promozione di questo tipo di Disciplina con i nostri giovani – così come, in contemporanea, stiamo facendo con il primo “Trofeo di Padel Città di Pisa” che si sta svolgendo in Piazza Vittorio Emanuele II – proprio in virtù delle strutture che la nostra città, rispetto ad altre, ha a disposizione, senza dimenticare, a tal proposito, la presenza di un’eccellenza quale L’Energy Pisa Beach Soccer che per due anni di seguito ha raggiunto la Finale della Champions League europea e che vede il proprio portiere Casapieri titolare della Nazionale italiana, oltre ad essere considerato il miglior estremo difensore a livello mondiale, il che mi pone nella condizione di dover sottolineare quanto Pisa possa essere protagonista a livello internazionale come città per eventi sportivi riguardanti ogni tipo di specialità e conseguente promozione di nuove Discipline sportive con strutture adeguate anche in Italia“.

IL CALENDARIO DELLE GARE DELL’ITALIA (ingresso gratuito per ogni giornata, dalla mattina sino alla sera, previa registrazione al sito: https://events.penguinpass.it/room/BeachSoccer2024

Mercoledì 3 luglio – Estonia-Italia, ore 19

Giovedì 4 luglio – Italia- Repubblica Ceca, ore 15 (diretta tv su RaiSport)

Venerdì 5 luglio – Italia-Danimarca, ore 18 (diretta tv su RaiSport)

Last modified: Luglio 2, 2024