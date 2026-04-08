“Vite da leggere e guardare: raccontare Virginia Woolf in parole e immagini”

Written by Redazione• 6:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 10 Aprile alle 17 alla SMSBiblio, la biblioteca comunale di Pisa, Elisabetta Varalda ci introdurrà nella vita e nelle opere di Virginia Woolf con la tecnica narrativa della biofiction.

PISA – Virginia Woolf è stata una scrittrice, saggista e attivista britannica, nata a Londra il 25 gennaio 1882 e morta a Rodmell nel 1941, è considerata una delle figure principali della letteratura del XX secolo e un’esponente importante del modernismo letterario, nota anche per il suo impegno nella lotta per la parità dei diritti delle donne. E’ un viaggio nell’universo di Virginia Woolf tra letteratura, biografia e immaginario visivo. L’incontro propone uno sguardo originale sull’autrice inglese, intrecciando parole e immagini.



A guidarci sarà Elisabetta Varalda, membro della Società Italiana Virginia Woolf e studiosa della scrittrice inglese, che nei suoi lavori ha approfondito le biofiction e le biografie grafiche dedicate all’autrice. Un appuntamento pensato per lettrici e lettori che desiderano scoprire o riscoprire Virginia Woolf da una nuova prospettiva.

Venerdì 10 aprile alle ore 17 biblioteca SMSbiblio via San Michele degli Scalzi 128 Pisa. Al termine della presentazione ci sarà spazio per domande e curiosità dal pubblico.

L’evento è organizzato dal gruppo Millecolori, l’ingresso è libero.

Last modified: Aprile 8, 2026