Comicità e solidarietà al Lumiere per ricordare Massimo Cai

Written by Redazione• 5:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 17 aprile va in scena “Un Arco di risate per Kai”: offerta libera a favore della ricerca oncologica.

PISA – Una serata di cabaret per ricordare Massimo Cai e trasformare il sorriso in un aiuto concreto alla ricerca. È questo lo spirito di “Un Arco di risate per Kai”, l’evento benefico in programma venerdì 17 aprile alle 21 al Teatro Cinema Lumiere, in vicolo del Tidi 6 a Pisa.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Arco, nasce a un anno dalla scomparsa di Cai, che più volte aveva messo la propria arte al servizio dei progetti legati alla Fondazione. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato al sostegno della

ricerca oncologica.

Sul palco saliranno Elisabetta Mori, Antonio Mastrovincenzo, Consalvo Noberini, David Pratelli e Amedeo Ceppini, protagonisti di uno spettacolo che unirà comicità, ricordo e solidarietà in una serata dal forte valore umano.

Tra le ultime occasioni pubbliche in cui Massimo Cai aveva collaborato con la Fondazione, resta il ricordo della premiazione del concorso “Racconti in Corsia”, nel settembre 2024, momento che oggi rende ancora più significativo questo appuntamento dedicato alla sua memoria.

Last modified: Aprile 8, 2026