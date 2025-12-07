Auto in fiamme nel Comune di Pomarance

Written by admin• 1:44 pm• Pisa, Cronaca

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 3:31di domenica 7 dicembre sulla strada comunale di Cerreto-Canova Comune di Pomarance per incendio autovettura.

Dal motore di un auto, durante la marcia, si sono sviluppate le fiamme dando comunque tempo agli occupati di abbandonare l’abitacolo e mettersi in salvo.

Il personale dei VVFF ha domato le fiamme ed estinto l’incendio che ormai aveva avvolto completamente l’autovettura alimentata a GPL. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Volterra per i rilievi di loro competenza.

