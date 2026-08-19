Veronica Lucchesi arriva sul palco di Eliopoli Summer 2026

Written by Redazione• 12:34 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Massimo Marini intervisterà Veronica Lucchesi venerdi 21 agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli Summer 2026 a Calambrone sul litorale pisano

Sarà l’occasione per conoscere da vicino questa giovane cantante e attrice pisana di nascita e poi cresciuta a Viareggio che dopo la laurea a Pisa in Cinema Musica e Teatro si trasferisce a Palermo per seguire i corsi di formazione della regista Emma Dante e la sua compagnia e in questa occasione fa sodalizio con tanti attori e musicisti tra cui Dario Mangiaracina con il quale fonda nel 2011 il duo La Rappresentante di Lista, una delle esperienza piu originali che si sono viste in Italia.

Veronica inizia a incidere album con il duo e ottiene numerosi successi. Nel 2018 viene scelta da Paolo Sorrentino per la colonna sonora del film “The new Pope” con il brano “Questa corpo“, continua anche con suoi brani dentro la colonna sonora della serie americana di grande successo The White Lotus di Mike White. con il duo partecipa a Sanremo 2021 con il brano “Amarsi” e nel 2022 con il brano “Ciao ciao“

Nel frattempo esce anche il loro romanzo “My Mamma” con la casa editrice Il Saggiatore.

Veronica nel 2024 partecipa come attrice nel ruolo di Bettina nel film di Margherita Vicario “Gloria!” in cui 5 ragazze formano una band musicale nel XVIII secolo come spirito ribelle e moderno, film che ha avuto notevoli riconoscimenti.

Una carriera, quindi, molto intensa che, pur se ancora molto giovane, ci riporta ad una bella complessità artistica che la fa essere già oggi una delle nostre piu apprezzate artiste italiane.

Ingresso libero e gratuito.

Last modified: Agosto 19, 2026