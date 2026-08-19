Gaia a Marina di Pisa: grande pubblico in piazza Viviani per il Summer Live 2026. Applausi per la cantante italo-brasiliana e un’ora e mezza di vero show

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La cantante italo-brasiliana infiamma il pubblico e saluta: “Un onore per me essermi esibita a Marina di Pisa”

MARINA DI PISA — Una Piazza Viviani gremita ha accolto martedì 18 agosto, Gaia, protagonista del Gaia Summer Live 2026, inserito nel cartellone di Marenia Non SoloMare 2026. L’appuntamento, a ingresso gratuito, ha portato sul litorale pisano una delle voci più riconoscibili della nuova scena musicale italiana.

di Antonio Tognoli

Bella anche l’appendice del concerto della cantautrice italo-brasiliana, che ha visto protagonista Federica Marinari, musicista e cantautrice pisana che ha portato sul palco della sua Marina di Pisa “Bestie in Tour” reduce dal grande successo alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Una voce performante che ha riscaldato il pubblico del litorale prima dell’arrivo di Gaia in leggero ritardo rispetto all’orario previsto. Vestito celeste, molto scenico e tanta energia accompagnata dal suo staff di ballerine e musicisti.

Il pubblico numeroso ha seguito il concerto accompagnando Gaia lungo un viaggio musicale capace di mettere insieme pop, contaminazioni brasiliane e i suoi maggiori successi. Tra i momenti più attesi della serata, naturalmente, Sesso e samba, il tormentone realizzato con Tony Effe che nell’estate 2024 ha conquistato il primo posto della classifica italiana e ha ottenuto la certificazione di quattro volte platino.

Non è mancato lo spazio dedicato alle sonorità brasiliane, parte importante dell’identità artistica di Gaia, figlia di madre brasiliana e padre italiano. Nel repertorio della cantante trovano spazio brani come Chega, Boca, Coco Chanel e, naturalmente, la più recente Bossa Nostra, progetto che conferma il legame dell’artista con la cultura musicale del Brasile. Gaia, nata nel 1997, si è fatta conoscere al grande pubblico con la vittoria di Amici nel 2020, dopo essere arrivata alla notorietà anche grazie alla partecipazione a X Factor. Da allora ha costruito una carriera caratterizzata da una costante ricerca musicale e dall’incontro tra tradizione italiana e influenze internazionali.

Tra i suoi successi più recenti c’è anche Chiamo io chiami tu, brano presentato al Festival di Sanremo 2025, arrivato al nono posto della classifica italiana e certificato disco di platino lasciato volutamente dall’artista all’ultima canzone prima di salutare il pubblico del litorale.

Gaia ha ringraziato il pubblico per l’accoglienza e per l’affetto ricevuto durante la serata: «È stato un onore per me esibirmi qui a Marina di Pisa. Grazie a tutti voi».

Una serata di musica e partecipazione che ha confermato ancora una volta la capacità di Marenia Non SoloMare di portare sul litorale pisano artisti di primo piano. Dopo Gaia, il programma di Marina di Pisa proseguirà il 20 agosto con le Bambole di Pezza, mentre il 21 agosto sarà la volta della grande festa di Radio Mitology, sempre in piazza Viviani, prima della chiusura il 29 con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio che saluteranno l’estate 2026 di Marenia.

Last modified: Agosto 19, 2026