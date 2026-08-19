Tre venerdì per non dimenticare a Cascina

Written by Redazione• 12:30 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il Comune di Cascina partecipa e promuove, come ogni estate, appuntamenti dedicati alla memoria storica, al valore della Resistenza e alle tappe fondamentali della nostra democrazia.

Si parte venerdì 21 agosto a Pettori in ricordo degli oltre 20 civili barbaramente uccisi dalla furia nazifascista nell’agosto del 1944. Alle 17.30 ci sarà la Santa Messa officiata da Don Ireneo, mentre alle 18.30 seguirà la deposizione della corona d’alloro al monumento in memoria delle vittime con gli interventi istituzionali.

Venerdì 28 agosto il ritrovo sarà in Piazza Asmara Paloni per un incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto libero delle donne in Italia, nel luogo intitolato alla staffetta cascinese, partigiana ed elettrice. Infine, venerdì 4 settembre, la Piazza dei Caduti ospiterà la cerimonia dell’82° anniversario della Liberazione di Cascina dal giogo nazifascista.

“Ricordare da dove veniamo – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – è il dovere primario di ogni comunità democratica. Le vite spezzate a Pettori, il coraggio di donne come Asmara Paloni che hanno aperto la strada al suffragio universale e la gioia del 4 settembre 1944 sono tessere indissolubili della nostra identità. Conservare la memoria non significa guardare semplicemente al passato, ma rinnovare ogni giorno l’impegno per la difesa della libertà, della giustizia e dei valori costituzionali. Invito tutta la cittadinanza a unirsi a noi attorno a queste date fondamentali per la nostra città”.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle cerimonie in programma questi venerdì tra fine agosto e inizio settembre

Last modified: Agosto 19, 2026