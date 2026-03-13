Verde urbano, piantumazioni in corso a Porta a Lucca, Parco Europa, Pungilupo, Cittadella e Marina di Pisa

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PISA – Continua a crescere in maniera esponenziale il numero dei nuovi alberi piantati a Pisa nei numerosi cantieri verdi in corso in vari quartieri della città. Sono in atto in questi giorni le piantumazioni in via Giovanni Pisano a Porta a Lucca, al Parco Europa a Cisanello, al cantiere del Parco di via Pungilupo a Cisanello, al cantiere del Parco della Cittadella e nelle piazze di Marina di Pisa.

“Sulle alberature a Pisa – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – occorre fare chiarezza una volta per tutte e i numeri servono a questo: solo in questo inverno, da dicembre a fine marzo, abbiamo messo a dimora 1.418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo, che purtroppo risultavano, dalle indagini strumentali che il Comune esegue sulla base del protocollo siglato con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, malate o pericolanti. I numeri parlano da soli e non penso che ci sia bisogno di aggiungere altro per rispondere a chi in città porta avanti polemiche strumentali che non servono a niente.“

“Pisa è una delle poche città in Italia – prosegue il Sindaco – che sta lavorando con impegno e investimento di risorse per attuare un’opera di ampliamento del patrimonio arboreo cittadino, ma soprattutto una delle pochissime che lo fa attuando una seria azione di rinnovo arboreo, in modo da poter guardare con coraggio al futuro della città. La nostra Amministrazione non ha fatto del verde e della sostenibilità ambientale uno slogan da rincorrere, ma ha lavorato con serietà per intercettare finanziamenti e mettere a terra opere pubbliche come nuovi parchi ed operazioni di forestazione urbana, che adesso stiamo completando. Per quanto riguarda il patrimonio arboreo siamo potuti passare dai 18.221 alberi del 2018 ai 22.534 di aprile 2026. Per quanto riguarda invece il verde urbano presente a Pisa siamo passati dai 100 ettari del 2018 a 130 ettari del 2026, con un incremento di oltre 300mila metri quadrati di nuovi parchi, tra cui i più importanti Pungilupo e Cittadella, che saranno pronti entro la primavera-estate.“

Interventi effettuati da dicembre a marzo 2026 per 1.418 alberi

Nel mese di dicembre 2025 sono iniziate le attività di messa a dimora di 130 alberi al Parco Europa, nell’ambito del secondo lotto di lavori, che termineranno entro marzo 2026. Tra marzo e aprile vengono piantumati i restanti 1.000 alberi al Parco di Pungilupo, dopo i 500 già messi a dimora. Al cantiere in corso per la realizzazione del Parco urbano della Cittadella sono 45 i restanti alberi che saranno piantumati entro marzo 2026, così come 8 alberi nel piazzale Genova e 243 in varie zone della città. Entro fine marzo saranno quindi messi a dimora altri 1.418 alberi.

Nel dettaglio, le nuove 243 piantumazioni interessano a Marina di Pisa le piazze Gorgona, Sardegna, Baleari e Viviani con 32 tamerici, l’area verde di via Belvedere a Tirrenia con 10 pini d’Aleppo, le aree verdi attrezzate di viale del Tirreno a Tirrenia con 27 alberi tra pioppi bianchi, platani, gelsi senza frutto e lecci. Altri interventi riguardano via Giunta Pisano con 19 lecci, viale delle Piagge con 5 tigli, via Beato Alberto con 3 platani, le vie Malagoli e Funaioli con 10 alberi tra aceri ricci e platani, la zona di Porta a Lucca (via XXIV Maggio e via Nazario Sauro) con 30 gelsi senza frutto e via Giovanni Pisano con 50 alberi della specie Quercus robur. Nei giardini scolastici saranno ripristinate 40 fallanze, mentre ulteriori 17 alberi di specie diverse saranno collocati in varie località del territorio comunale.

In particolare a Porta a Lucca sono in corso gli interventi lungo via Giovanni Pisano, con la messa a dimora di nuovi 50 alberi di prima grandezza a portamento colonnare della specie Quercus robur “Fastigiata Koster” e il contestuale trapianto di 50 degli esemplari di Ligustrum japonicum (presenti attualmente in via Pisano) nell’area verde di via Falcone, dove viene realizzato anche l’impianto di irrigazione.

Le attività di rinnovo arboreo del Comune di Pisa vengono portate avanti avvalendosi del monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa e dai tecnici di Euroambiente. Per ogni albero censito, che continua negli anni a essere monitorato dai tecnici, valutando lo stato di salute e la necessità degli interventi, sono a disposizione i dati relativi (altezza, diametro del tronco, stato della pianta), identificando il potenziale bersaglio di caduta della pianta e controllando le condizioni di salute. Sulla base del monitoraggio effettuato, sono stati rimossi da novembre 2025 a febbraio 2026 15 alberi che presentavano problemi fitosanitari o segni di mancanza di stabilità monitorati nel tempo con le prove di trazione, a cui nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri 10, per un totale di 25.

Last modified: Marzo 13, 2026