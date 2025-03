Vela. Pisa trionfa nella Coppa Carnevale 2025 con Axa Paolissima

Written by admin• 1:13 pm• Attualità, Pisa, Sport

VIAREGGIO – Axa Paolisssima (Cnv), il Grand Soleil 56 dei pisani Paola e Gianluca Poli, si aggiudica l’edizione numero cinquanta della Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, Regata Nazionale valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto riservata alle imbarcazioni ORC International e ORC Club.

Dopo due giorni di combattute regate Axa Paolisssima ha avuto la meglio, per un solo punto, sull’Imx40 Antares (Svmm) vincitore della scorsa edizione e timonato da Paolo Carnevali. Clan (Ycrmp), di un altro armatore pisano, Iacopo Poli, non è stato da meno aggiudicandosi il Trofeo Burlamacco nella categoria Gran Crociera dominando la prova di sabato 8 marzo col primo posto overall e tagliando il traguardo in terza posizione nella regata di domenica, ma primo in tempo compensato.

Al timone dell’Impala 36, portacolori del club pisano, Andrea Poli con Andrea Bartelloni alla randa, Iacopo Poli e Alberto Santerini alle scotte, Mauro Renzetti alle drizze, Vittorio Santerini e Gianluca Dati a prua. Molti pisani anche con Axa Paolisssima, oltre all’armatore, Gianluca Poli, Emanuele Poli, Antonio Poggi, Ugo Faraguna, Giuseppe Mangia e Patrizio Cau assieme al resto dell’equipaggio formato da Ovidio Bompressi, Alessandro Chiappe, Alberto Falcini, Fabio Giovannini, Lemieux Nat, Luca Vitale, Maurizio Dami con al timone Leopoldo Pardini.

Altra barca pisana Urlo (Ycrmp), l’Elan 350 di Federico Gelli che nella categoria Orc International ha chiuso al quarto posto piazzandosi terzo nella terza prova. Le regate viareggine erano organizzate dal Club Nautico Versilia, dalla locale sezione della Lega Navale, dal Circolo Vela Mare e dallo Yacht Club Cortina D’Ampezzo con il patrocinio del Comune di Viareggio. E adesso l’attenzione si sposta tra Marina di Pisa e Livorno per la manche primaverile delle 151 Winter Series organizzate dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, dallo Yacht Club Livorno e da quello di Punta Ala. Sabato 15 marzo le prime regate di un programma articolato su quattro giornate e che si concluderà sabato 5 aprile.

