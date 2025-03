“Come animali feriti, ora ci dobbiamo rialzare”

Written by admin• 1:25 pm• Pisa SC

Fa male, ma bisogna rialzarsi come dice il nostro poeta Sandro Cartei che ci racconta in rima la dolorosa sconfitta del “Picco” di La Spezia.

COME ANIMALI FERITI, ORA CI DOBBIAM RIALZARE

Difficile fare un commento, dopo questa sconfitta

Per un tifoso è come subire, allo stomaco, un’improvvisa fitta

I ragazzi partono bene, sul pezzo, gestendo bene la tensione

Lind si divora, in avvio, una clamorosa occasione

Ma il gigante danese, si fa subito perdonare

È suo il diagonale che Wisniewski, nella sua porta, va a depositare

Lapadula si guadagna una punizione, con esperienza

L’esecuzione di S.Esposito è perfetta, una sentenza

Inizio della ripresa, penso davvero che sia fatta

Meister con gran tecnica, il pallone, impatta

È il gol del vantaggio, la partita sembra ormai indirizzata

Con questa vittoria, la serie A sarebbe ipotecata

Appena dieci minuti, e accade l’inaspettato

Prima lo Spezia pareggia, con Pio Esposito in agguato

Poco dopo va in vantaggio, su azione concitata

Un’amnesia difensiva, molto cara ci è costata

Come animali feriti, ora ci dobbiam rialzare

Quella fitta allo stomaco, in rabbia, dobbiam trasformare

Nove battaglie, per poter sperare ancora

Proviamoci fino alla fine, il bello viene ora

Last modified: Marzo 11, 2025