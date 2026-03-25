Vecchiano, inaugurata la nuova Casa della Comunità: servizi sanitari più vicini ai cittadini

Written by Redazione• 2:58 pm• Vecchiano, Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica

VECCHIANO – Taglio del nastro per la rinnovata Casa della Comunità di via della Rocca, uno dei presìdi territoriali potenziati grazie ai fondi PNRR.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la direttrice generale della Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani, il sindaco Massimiliano Angori e la direttrice della Zona distretto pisana Alessandra Di Bugno.

L’intervento ha riguardato circa 400 metri quadrati dell’edificio, con un investimento complessivo di 850mila euro, destinato alla riqualificazione degli spazi e all’adeguamento degli impianti per ospitare nuovi servizi.

La struttura, già attiva, offrirà assistenza sanitaria di prossimità con medici di famiglia, pediatri, specialisti e infermieri di comunità, ed è tra le prime in Toscana ad aver ottenuto la certificazione ufficiale prevista dal PNRR.

Aperta sei giorni su sette per 12 ore al giorno, la Casa della Comunità punta a rafforzare l’accesso ai servizi sanitari e l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale, diventando un punto di riferimento per il territorio.

Last modified: Marzo 25, 2026