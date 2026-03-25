Scuola e territorio insieme: al via la rassegna di eventi per famiglie sul litorale pisano

Written by Redazione• 2:56 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

PISA – La scuola come luogo di incontro, condivisione e crescita per tutta la comunità. Con questo obiettivo l’Istituto Comprensivo Niccolò Pisano del litorale pisano lancia una rassegna di eventi pomeridiani dedicati a bambini e famiglie, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 28 marzo alla scuola Viviani di Marina di Pisa con il “Laboratorio di Aquiloni”: un’esperienza creativa che vedrà bambini e genitori lavorare insieme all’interno della scuola, trasformando le palestre in spazi di manualità e condivisione. Il laboratorio farà poi tappa l’11 aprile alla scuola Rismondo e il 17 aprile alla Quasimodo di Calambrone.

La rassegna proseguirà nei mesi successivi con iniziative dedicate alla scoperta del territorio e della fauna locale insieme al NOGRA, incontri sulla comunicazione e l’educazione emotiva, e appuntamenti legati alla tradizione pisana, con il coinvolgimento delle Magistrature del Gioco del Ponte.

A settembre è previsto anche un laboratorio per gli studenti delle medie dedicato alla creatività e al design.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio che vede la scuola sempre più aperta al territorio, con attività innovative e collaborazioni che rafforzano il legame tra istituzione scolastica, famiglie e comunità locale.

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Last modified: Marzo 25, 2026