“Valori e Impegno Civico Dario Rollo”: ‘Intervento privato nell’area “ex Pighini”: criticità nella gestione urbanistica e nella fascia di rispetto cimiteriale’

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo “Valori e Impegno Civico Dario Rollo” in merito alla variante urbanistica anticipatoria del POC (Piano Operativo Comunale) approvata dall’attuale maggioranza di centrosinistra nell’ultimo consiglio comunale inerente l’area conosciuta come “ex Pighini”.

“Nell’area “ex Pighini”, la maggioranza di centrosinistra sta attuando un intervento privato su un complesso produttivo attraverso due ambiti. Una parte del fabbricato in via della Repubblica, in zona B1, prevede demolizione e ricostruzione senza un piano attuativo, escludendola dagli atti urbanistici. Per un’altra porzione, in un’area con disciplina urbanistica decaduta, è stata proposta una variante puntuale come “nuova previsione insediativa anticipatrice” rispetto al POC, secondo Dario Rollo della lista “Valori e Impegno Civico”. Politicamente, i motivi per questa nuova previsione urbanistica sono considerati discutibili, poiché non è stata fatta una valutazione sull’intera area, il che avrebbe potuto permettere di aumentare gli spazi a standard necessari e evitare la monetizzazione. Nonostante ci siano condizioni favorevoli per una regolamentazione omogenea, è stata mantenuta una doppia disciplina urbanistica, accettando la proposta del privato. Inoltre, gli interventi ricadono nella zona di rispetto cimiteriale, dove vige il divieto di edificabilità. Gli amministratori sostengono che il parere dell’ASL autorizza l’intervento come deroga alla fascia di rispetto, ma l’ASL si è espressa solo su aspetti igienico-sanitari. I pareri legali non confermano esplicitamente la deroga al vincolo dei 50 metri e la normativa vigente non prevede la ristrutturazione urbanistica in quest’area. Non è stata menzionata alcuna riduzione della fascia di rispetto, mentre altri progetti privati sono stati rifiutati a causa del vincolo cimiteriale. In commissione e in consiglio comunale, ho chiesto che l’atto urbanistico venga rivisto e formulato in modo da regolamentare completamente l’intero comparto, assicurandosi che l’intervento sia in linea con gli strumenti urbanistici previsti dalla normativa vigente. È fondamentale tutelare l’interesse pubblico a favore di tutti i cittadini” conclude Rollo.

