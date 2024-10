Martinelli (La Città delle Persone): “Situazione dei detenuti al carcere Don Bosco: audizione del nuovo direttore e necessità di soluzioni”

Scritto da admin• 1:49 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli in merito all’audizione del nuovo direttore del carcere Don Bosco Tazio Bianchi sulle condizioni di detenzione nella struttura penitenziaria, che si è tenuta in seconda Commissione consiliare.

“Nei giorni scorsi, la seconda Commissione consiliare ha discusso un tema di grande rilevanza: la situazione dei detenuti nel carcere Don Bosco. Si tratta di cittadini a tutti gli effetti, ai quali devono essere garantite condizioni di detenzione che favoriscano la riabilitazione e il reinserimento, funzioni fondamentali del sistema penitenziario. Per questo motivo, come rappresentanti de La città delle persone, abbiamo richiesto l’audizione del nuovo direttore del carcere, il dottor Tazio Bianchi. Con grande umanità e competenza, ha fornito un quadro dettagliato delle condizioni del Don Bosco e ha risposto in modo puntuale e concreto alle domande dei commissari. A partecipare come uditrici, su delega del capogruppo Martinelli, erano Daniela Conviti e Rita Lucchi. Le problematiche emerse sono numerose e gravi, e le preziose attività di volontariato attive nel carcere non possono risolverle tutte. È quindi fondamentale che la politica e le istituzioni, anche a livello locale, si attivino per trovare soluzioni e risorse adeguate. Sono stati affrontati diversi aspetti, dal lavoro e dalla ricerca di un alloggio post-detenzione, alla qualità del cibo, dal diritto alla salute agli spazi per gli psicologi e l’area educativa. Persistono inoltre criticità come il sovraffollamento, la mancanza di una degna abitabilità nella sezione semilibera, la carenza di spazi trattamentali e l’ormai nota pensilina esterna, che dovrebbe offrire riparo ai familiari in visita ai detenuti. Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per la sensibilità e il livello di dettaglio delle risposte fornite dal direttore. Continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa parte della popolazione pisana, spesso trascurata da chi amministra la città.“, conclude il Capogruppo de La Città delle Persone-

