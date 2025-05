USL Toscana nord ovest: il dottor Andrea Cammilli nominato direttore della Farmacia territoriale per Pisa e Lucca

Written by admin• 7:33 am• Attualità, Pisa

PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica la nomina del dottor Andrea Cammilli a direttore della struttura complessa Farmacia territoriale per gli ambiti di Pisa e Lucca. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi dalla direttrice generale, Maria Letizia Casani.

Il dottor Cammilli, laureato in Farmacia presso l’Università di Pisa e specializzato in Farmacia ospedaliera, ha maturato una solida esperienza come dirigente farmacista all’interno della stessa Azienda USL. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, tra cui quello di direttore facente funzione del Dipartimento del Farmaco, occupandosi della gestione e del controllo delle attività della farmacia territoriale.

La Farmacia territoriale riveste un ruolo strategico nella tutela della salute pubblica, promuovendo l’uso appropriato e razionale dei farmaci e dei dispositivi medici. Tra le sue attività principali figurano l’erogazione di medicinali, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali, nonché la fornitura di presidi per assorbenza, ossigenoterapia, nutrizione artificiale domiciliare e dispositivi tecnologici avanzati per pazienti diabetici.

“Auguro al dottor Cammilli buon lavoro in questo nuovo incarico – dichiara la direttrice generale Maria Letizia Casani – con la convinzione che la sua esperienza e la sua visione sapranno rafforzare ulteriormente la rete territoriale e migliorare la qualità dell’assistenza farmaceutica offerta ai cittadini.”

