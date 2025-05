Il Ponte di Mezzo si trasforma in discoteca: migliaia in festa con il DJ Federico Scavo aspettando il Giro d’Italia

Written by Antonio Tognoli• 9:43 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Una notte di musica, luci e colori ha trasformato il cuore della città di Pisa in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle.

Per la prima volta, il Ponte di Mezzo si è fatto palcoscenico di una manifestazione senza precedenti: un DJ set firmato Federico Scavo, artista di fama internazionale, che ha fatto ballare migliaia di persone con la sua musica travolgente.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa, Glauco Ghelardoni e Alessandro Trolese, è stato pensato come una grande festa di attesa per l’arrivo del Giro d’Italia, che martedì 20 maggio farà tappa in città. E la risposta del pubblico non si è fatta attendere: già dalle prime ore della sera, il lungarno ha iniziato a riempirsi di giovani, famiglie e curiosi, richiamati da un’atmosfera elettrica e dalla promessa di vivere qualcosa di unico.

Il Ponte di Mezzo, simbolo storico della città, è stato completamente chiuso al traffico e allestito con consolle, luci scenografiche e impianti audio da grande evento. Quando Scavo ha iniziato a suonare presentato dalla voce di Niki The Voice erano circa le 23.15, la piazza è esplosa: mani al cielo, ritmi pulsanti, Pisa per una sera ha cambiato volto e si è lasciata andare al battito della musica elettronica e da discoteca.

“È stata un’emozione incredibile vedere così tante persone riunite in modo così gioioso e pacifico – ha commentato a caldo l’assessore allo sport Frida Scarpa –, dopo 45 anni tornerà il Giro d’Italia nella nostra città. La città aveva bisogno di una scossa e noi gliela abbiamo data”, ha concluso la Scarpa.

L’iniziativa ha avuto anche il merito di riunire le generazioni: non solo giovanissimi, ma anche tante persone che si sono fermati a godersi lo spettacolo, alcuni ballando, altri semplicemente ammirando la scenografia inedita del ponte illuminato a festa.

Sicurezza e organizzazione sono state curate nei minimi dettagli: numerosi volontari, forze dell’ordine e personale sanitario hanno garantito che tutto si svolgesse nel massimo ordine, permettendo a tutti di vivere la serata in serenità e senza fatti di cronaca spiacevoli.

Con questo evento, Pisa lancia un messaggio chiaro: la città è viva, pronta ad accogliere grandi manifestazioni e a regalare momenti di aggregazione che mettono insieme tradizione e innovazione, storia e spettacolo.

