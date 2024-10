Uno Sportello “S.O.S.” di prima assistenza per associazioni e società sportive

Scritto da admin• 4:18 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Un aiuto concreto in favore delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Territorio, quello costituito dall’avvenuta sottoscrizione martedì 29 ottobre 2024 presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, di un Protocollo d’Intesa fra il Comune di Pisa, rappresentato dal Sindaco Michele Conti, e dai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati Avv. Paolo Oliva, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili Dr. Stefano Sartini e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Dr.ssa Rossana Fioravanti, attraverso il quale viene istituito uno Sportello “S.O.S.” di prima assistenza su tematiche di tipo legale, fiscale, tributario e lavorativo, alla presenza altresì dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

di Giovanni Manenti

Un’iniziativa importante maturata all’interno della Consulta dello Sport esistente presso la nostra Amministrazione Comunale e che tende a fornire il proprio aiuto a Società ed Associazioni prive di un’efficace struttura organizzativa e che si sono, viceversa. trovate a scontrarsi con quanto previsto dalla cosiddetta “Riforma dello Sport” resa efficace con decreto del 26 gennaio 2024 emesso dal Ministro per lo Sport ed i Giovani, così che, attraverso questo nuovo strumento, potranno avere a disposizione esperti dei rispettivi suindicati settori a cui rivolgere le proprie istanze per far fronte alle necessità operative più immediate ed urgenti.

Come si svolgerà tale servizio e relative finalità lo hanno dichiarato i tre citati rappresentanti, iniziando dall’Avv. Paolo Oliva: “Il nostro contributo è costituito sia dalla struttura, poiché mettiamo a disposizione la nostra Biblioteca posta in via Palestro, che dal punto di vista di personale, in quanto vi sono sei nostri colleghi Avvocati che si sono resi disponibili a presenziare allo Sportello dove le Associazioni potranno recarsi previo appuntamento e nel quale potranno ottenere una risposta a tutte le loro domande, che ritengo numerose specie all’inizio in virtù della recente riforma e delle problematiche che la stessa ha comportato, ritenendoci pertanto pronti a rispondere nel modo più opportuno e fornire il massimo aiuto a coloro che si rivolgeranno a tale Sportello“.

Per quanto concerne le problematiche legate al mondo del lavoro, la Dr.ssa Rossana Fioravanti sottolinea: “La nostra assistenza si rivelerà importante in quanto va a comprendere diverse branche dello Sport, sia per quanto concerne le nuove assunzioni al pari di ciò che resterà all’interno dell’attuale normativa, in quanto non tutto è stato ricondotto nella parte obbligatoria delle assunzioni, visto che diverse Categorie fanno sempre parte della libera professione e pertanto non soggette a contributi, pur trattandosi di una materia ancora abbastanza giovane in ordine alla quale metteremo a disposizione dei colleghi che si sono specializzati esclusivamente in tale settore per poter rispondere con la massima precisione alle domande che saranno loro rivolte“.

In ultimo, non vanno sottovalutate le problematiche in maniera fiscale, in merito alla quale il Dr. Stefano Sartini precisa: “I problemi relativi al Bilancio sono un po’ comuni a tutte le Società, ma in particolare quelle dilettantistiche hanno visto negli ultimi anni ridursi gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni per il non favorevole andamento economico delle Imprese, una difficoltà che ha fatto sì che le stesse venissero sostenute dalle famiglie dei praticanti ed alla quale si sono aggiunti gli aumenti relativi ai costi per l’utilizzo degli Impianti sportivi, ivi comprese le bollette per l’utilizzo di acqua e luce, così che non è facile riuscire a far quadrare i conti e ci sarà pertanto bisogno non solo di un’assistenza dal punto di vista tributario che è quella in cui le Associazioni si sentono meno preparate, ma anche dal punto di vista dell’impostazione di un “business plan” a medio lungo termine al fine di evitare il rischio che si queste realtà ne restino ben poche“.

Ovviamente soddisfatta per aver portato a termine questo ulteriore sostegno alle Associazioni Sportive del territorio, l’Assessore Frida Scarpa conclude: “Il protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina assume il significato di dare un altro segnale di vicinanza alle Associazioni ed a tutto il Mondo dello Sport, confermando una volta di più come l’Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento in questa consiliatura, abbia voluto con forza tracciare questa linea di indirizzo attraverso la riattivazione della Consulta dello Sport ed il relativo funzionamento, così che quanto firmato in data odierna altro non è che il risultato di quello che proviene da quel consesso, avendo raccolto le numerose istanze provenienti dalle Associazioni Sportive che in questo momento hanno delle difficoltà a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del Lavoro sportivo“.

“Ecco pertanto“, conclude l’Assessore, “che da tali discussioni è scaturita la creazione di una struttura di Pronto Intervento, una specie di “Pronto Soccorso” rivolto alle Associazioni e per il quale non posso che rivolgere un sentito ringraziamento ai tre Ordini Professionali – Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti ed Ordine dei Consulenti del Lavoro – che ci hanno supportato e che si sono veramente messi a disposizione della nostra comunità, privilegiando in questo caso il Mondo dello Sport e delle Associazioni Sportive che non hanno la possibilità, stante le ridotte dimensioni, di fare tutto da sole ed hanno bisogno di consulenze professionali per districarsi nei grovigli della nuova normativa così complessa“.

Last modified: Ottobre 29, 2024