Università. Laurea Magistrale in Informatics for Digital Health: un ponte tra informatica e salute digitale

10:08 am

PISA – L’Università di Pisa ha lanciato un nuovo corso di laurea magistrale, “Informatics for Digital Health,” unico nel panorama italiano, che unisce informatica, sport, salute e wellness.

Il corso mira a formare esperti capaci di sviluppare applicazioni e piattaforme per terapie personalizzate, gestione clinica, monitoraggio remoto dei pazienti e performance atletiche.

Con il crescente investimento nella sanità digitale, questo corso di laurea, erogato in inglese, si rivolge a laureati in informatica, ingegneria, matematica e fisica, e offre collaborazioni con aziende biomediche e tecnologiche. I laureati avranno anche l’opportunità di abilitarsi come Ingegnere senior.

Last modified: Giugno 26, 2024