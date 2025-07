Università di Pisa e Pisa Sporting Club: insieme per un percorso verso la Serie A

Written by admin• 12:22 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Pisa SC, Sport

PISA – Prosegue e si rafforza la collaborazione tra l’Università di Pisa e il Pisa Sporting Club, unendo sport e ricerca scientifica in un progetto di alto livello. Dal 7 al 10 luglio, i calciatori della prima squadra nerazzurra stanno svolgendo i test medico-sportivi presso il Centro di Medicina Riabilitativa “Rehab and Sport” dell’Università, in via di Gargalone 25, sotto la direzione del professor Carmelo Chisari.

«Siamo orgogliosi di affrontare questa nuova sfida – afferma il professor Chisari – Il nostro centro dispone di competenze avanzate e professionalità consolidate, che ci permettono di collaborare in maniera strutturata con una realtà prestigiosa come il Pisa Sporting Club. È in fase di definizione una nuova convenzione che renderà il “Rehab and Sport” un punto di riferimento per la squadra nell’ambito della medicina riabilitativa e sportiva».

In questi giorni, i giocatori stanno effettuando visite di idoneità agonistica e test funzionali pre-season, strumenti fondamentali per valutare e monitorare le performance atletiche e impostare un programma di preparazione su misura.

«Il valore aggiunto del nostro centro – conclude Chisari – risiede nell’integrazione tra tecnologie d’avanguardia e un’equipe altamente specializzata. Questo approccio garantisce standard qualitativi elevati, tanto per gli atleti professionisti quanto per tutti i pazienti, rendendo il Centro “Rehab and Sport” una risorsa strategica per l’Ateneo e per tutto il territorio pisano».

