Unione Inquilini Pisa: “Destra prodiga con i ricchi, crudele con i deboli indigenti”

Scritto da admin• 6:18 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’Unione Inquilini di Pisa si associa alle affermazioni del suo Segretario nazionale Walter De Cesaris che denuncia con forza, ancora una volta, come “da destra assistiamo ad una doppia morale: crudele con le fasce più deboli e prodiga con la rendita parassitaria”.



“Le politiche del governo Meloni, portate avanti in primis dal ministro Salvini, dimostrano drammaticamente, ogni giorno di più, l’assoluta noncuranza della tutela dei diritti umani e fondamentali della persona. Parliamo, tra gli altri diritti calpestati, del diritto alla casa, del diritto all’infanzia, del diritto ad una vita dignitosa. La destra, a fronte di un’emergenza abitativa che colpisce moltissime città d’Italia (tra cui Pisa, capitale italiana degli sfratti!) risponde nell’unico modo che conosce: con la repressione, ingiusta e indiscriminata, proponendo di punire con pene altissime ed esemplari chi occupa un immobile trovandosi in stato di grave bisogno. Non solo! Il governo Meloni ha tagliato i fondi per la morosità incolpevole, negando anche questo aiuto alle fasce più deboli. Cosa succederà allora? Manderemo in carcere i genitori indigenti con figli minori o invalidi a carico che occupano una casa per non lasciare in mezzo alla strada i propri figli, perché non riescono più a sostenere i costi dell’affitto?! L’Italia è stata richiamata e condannata dall’ONU per non avere dei sistemi idonei a garantire il diritto fondamentale ad un alloggio adeguato ai suoi cittadini, soprattutto quando sono coinvolti minori. Molti assessori alla casa e diversi sindaci d’Italia (non quello del Comune di Pisa, tuttavia!) chiedono oggi al governo e al ministro Salvini di invertire la marcia e di attuare un piano casa che investa sull’edilizia pubblica e sui sostegni agli indigenti. Ciò che deve essere garantito dalla legge è il passaggio da casa a casa in caso di perdita o impossibilità di procurarsi un’abitazione decente, non il passaggio in una cella di prigione! Con tutta la nostra forza ci opponiamo a questa politica repressiva e contraria ad uno dei diritti fondamentali dei cittadini di uno stato democratico: quello all’abitazione! Saremo sempre dalla parte di occupa se si trova in stato di bisogno, lotteremo sempre per dire che la casa è un diritto, non un bene commerciale qualsiasi. La lunga storia dell’Unione Inquilini è fatta di occupazioni di centinaia di immobili abbandonati, nei centri di molte città d’Italia. Occupazioni che hanno permesso di garantire a moltissime famiglie una casa dignitosa rivendicando l’esigenza di opporsi al dilagare della speculazione edilizia“.



“L’Unione Inquilini di Pisa ha portato avanti battaglie storiche che hanno radicalmente cambiato questa città, come l’occupazione del Villaggio Cento Fiori che portò le Giunte di allora a ottenere oltre 500 alloggi popolari da assegnare ai senza casa e sfrattati.

Oggi fermare la speculazione immobiliare e combattere le disuguaglianze sociali è necessario e ancor più urgente di allora. Per questo condanniamo le proposte del governo Meloni e ci prepariamo a difendere il diritto alla casa dalle devastanti politiche della destra. La casa è di chi la abita, basta con le migliaia di immobili tenuti sfitti!“



Unione Inquilini Pisa



Last modified: Aprile 13, 2023