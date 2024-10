Una Pisa Half Marathon da record incorona ancora una volta Daniele Meucci

Scritto da admin• 2:25 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Parla italiano, o per meglio dire toscano, la XVIII Edizione della Pisa Half Marathon che ha visto il campione pisano Daniele Meucci bissare il successo della scorsa stagione, così come la vittoria nella prova femminile è andata alla livornese Margherita Voliani, alla sola sua seconda gara sulla distanza dei 21 chilometri, il tutto a coronare un evento record sia per numero di iscritti – compresa la “Top Ten” sui 10 chilometri in memoria della Prof.ssa Barbara Capovani – che per partecipazione di pubblico.

di Giovanni Manenti

La “Pisa Half Marathon” ha avuto un toccante prologo con la premiazione, da parte dell’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini assieme a Daniele Meucci, di Pietro Pitoia, ovvero colui che subì un trapianto di organi esattamente 18 anni fa – e casualmente proprio nella notte di San Ranieri – e che ha corso con il n.2 (spettando il n.1 a Meucci …) a simboleggiare il suo status di Campione nella vita, ad ulteriore dimostrazione dell’importanza e la forza della pratica del trapianto quale mezzo di rinascita fisica oltre che sociale.

Dal punto di vista agonistico, la gara maschile si è risolta con un appassionante “testa a testa” fra l’azzurro portacolori del Centro Sportivo Esercito ed il keniano Boniface Fundi Njiro – quest’ultimo con un “Personal Best” sulla distanza di 1.02’00” ottenuto a fine ottobre 2022 ad Arezzo -i quali si sono disputati la vittoria in volata appena entrati nello spettacolare scenario di Piazza dei Miracoli, con a spuntarla (1.04’34” ad 1.04’35”) il fondista pisano, praticamente lo stesso tempo rispetto all’1.04’32” con cui si era imposto l’anno scorso, con il podio completato dall’altro keniano Denis Bosire Kiyaka che, tagliando il traguardo in 1.10’06” ha sfiorato il proprio miglior tempo sulla distanza di 1.10’03 stabilito lo scorso 19 maggio ad Aosta.

La prova femminile ha visto anch’essa brillare i colori azzurri, per merito della 19enne livornese Margherita Voliani dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno che – in una stagione che già l’ha vista realizzare in pista tempi di 4’29″72 sui m.1500 e di 16’24″13 sui m.5000 – ha saputo attendere il momento giusto per andare alla caccia della keniana Emily Chepkemoi Cheroben e quindi superarla negli ultimi chilometri, facendo segnare un quanto mai significativo tempo di 1.18’04”, con l’atleta degli altipiani a giungere seconda e quanto mai stremata all’arrivo in 1.19’28”, con ancora Italia sul podio, grazie alla terza piazza conquistata dalla portacolori della Torino Road Runners Federica Panciera, che ha concluso la sua fatica in 1.24’23”.

Per quanto riguarda il piazzamento dei fondisti del “Bel Paese”, il Podio “All Italy” al maschile della “Pisa Half Marathon” ha visto, alle spalle di Daniele Meucci, classificarsi Marco Ercoli dell’ASD Gruppo Lucchese ed Edoardo Cittadini, del Gruppo Sportivo Runners Cagliari con i rispettivi tempi di 1.11’51” ed 1.12’06”, mentre per quanto concerne la prova femminile, a tagliare il traguardo dopo le citate Margherita Voliani e Federica Panciera è stata Roxana Maria Girleanu del Gruppo Podistico Alpi Apuane con il tempo di 1.25’26”.

Infine, relativamente alla “Top Ten“, gara non competitiva sulla distanza dei 10 chilometri, le rispettive affermazioni sono andate ad Edoardo Giachi del CRAL Monte dei Paschi di Siena con il tempo di 38″45 – e che si è così aggiudicato lo specifico Campionato Nazionale Bancari ed assicurativi, mentre nella prova sui 21 chilometri detto titolo è andato a Francesco Luongo della Polisportiva Unicredit cha ha concluso in 1.19’20” – mentre al femminile ad imporsi è stata la 40enne Claudia Aversa del G.S. Le Panche Castelquarto, che è stata così premiata con il riconoscimento assegnato alla memoria della Prof.ssa Barbara Capovani.

in conclusione, una splendida mattinata in cui Sport e solidarietà sono andate a braccetto nel segno della cultura e sensibilizzazione sul valore del dono che non può che aver soddisfatto l’Organizzatore Prof. Ugo Boggi – ancor più felice per la vittoria del suo “pupillo” Daniele Meucci – e che vede la sua “creatura” crescere anno dopo anno, oltre all’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, il quale, in assenza del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa impegnati a Genova per la contemporanea Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, ha dato il via alla Manifestazione e successivamente proceduto alle relative premiazioni, ed a cui lasciamo il commento finale: “Pisa ha una volta di più manifestato quanto possa essere vincente il connubio fra Sport, Turismo e Solidarietà, attraverso un evento che ha toccato livelli record sia di iscritti che dal punto di vista organizzativo e dal quale, nel segno della cultura e sensibilizzazione circa il valore del dono, parte un fondamentale messaggio, ovvero “sì alla vita” …!!“.

