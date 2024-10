Consiglio comunale dedicato alle interrogazioni lunedì 14 ottobre

Scritto da admin• 9:34 am• Pisa, Politica

PISA – Sarà tutta dedicata alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni la seduta del prossimo Consiglio Comunale di domani, lunedì 14 Ottobre, inizio dalle 14,30.

Per quanto riguarda le interrogazioni s’incomincia con quella del consigliere Luigi Sofia (SI) sull’installazione di una antenna delle telecomunicazioni in Via Danilo Aiazzi a Calabrone. Gli risponderà l’assessora all’ambiente Giulia Gambini.

Sarà sempre l’assessora Giulia Gambini a rispondere, poi, ad una interrogazione del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune) sulla realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento a freddo degli ingombranti nell’area dell’ex inceneritore di Ospedaletto.

Per quanto riguarda le mozioni, infine, i consiglieri discuteranno quella sullo jus scholae (primo firmatario il consigliere del PD, Enrico Bruni) e alla quale sarà poi collegata quella del consigliere Francesco Auletta sul sostegno al referendum sulla cittadinanza.

Tra le mozioni si ricordano anche quelle sulla difesa del personale sanitario dalle aggressioni (prima firmataria la consigliera del PD Dalia Ramalli) e alla quale sarà poi collegata la mozione sulla sicurezza negli Ospedali (primo firmatario il consigliere di FdI, Maurizio Nerini).

Infine, grazie a i question time dei consiglieri Francesco Auletta (Una città in Comune), Luigi Sofia (SI), Dalia Ramalli (PD) e Paolo Martinelli (La città delle persone) si parlerà anche dell’emergenza abitativa. A tutti questi consiglieri comunali gli risponderà l’assessora alle politiche abitative, Giovanna Bonanno.

La prossima riunione del Consiglio Comunale, come comunicato dal Presidente dello stesso Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna (nella foto), si terrà lunedì 28 Ottobre. Per tutte le sedute del Consiglio Comunale è prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale.

Tutte le sedute del Consiglio Comune, si ricorda infine, si tengono presso la sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa e sono tutte aperte alla cittadinanza.

Last modified: Ottobre 13, 2024