Una nuova aula per l’attività motoria: la festa di fine anno alla Scuola Primaria Rismondo

Scritto da admin• 8:38 am• Pisa, Attualità

PINA – La scuola primaria Rismondo di San Piero a Grado ha festeggiato la fine dell’anno con l’inaugurazione della nuova aula dedicata all’attività motoria degli alunni.

Grazie alla collaborazione tra Comune, scuola e genitori, uno spazio precedentemente utilizzato come aula polifunzionale è stato allestito e reso fruibile per i giochi e le attività motorie dei bambini.

Alla festa di mercoledì 5 giugno hanno partecipato bambini, genitori, insegnanti, il dirigente scolastico Lucio Bontempelli, il vicesindaco e assessore all’edilizia scolastica, e l’assessore alla scuola del Comune di Pisa.

I genitori hanno contribuito attivamente al successo dell’intervento, molto atteso dagli alunni che non disponevano di uno spazio chiuso per le attività motorie. Nella nuova aula sono state apportate varie migliorie, tra cui il riposizionamento delle lampade del soffitto con una gabbia metallica di protezione, l‘applicazione di un tappetino “Grippert indoor” sul pavimento per garantire sicurezza e comfort, l’installazione di pellicole protettive ai vetri delle finestre e pannelli in legno e plexiglass per proteggere le porte.

La stanza è stata anche decorata con un murale colorato realizzato dai bambini, che rappresenta le attività ludiche e sportive svolte nella scuola.

Last modified: Giugno 6, 2024