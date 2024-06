Una Luminara da record sui Lungarni. Nuovi lampanini ok. Bedini: “Questa edizione passerà alla storia della città”

Scritto da admin• 8:56 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Una Luminara 2024 da record quella a cui abbiamo assistito sui Lungarni domenica 16 giugno senza se e senza ma, con molte novità tutte andate a buon fine. L’applauso al termine dei fuochi da parte degli oltre centomila presenti è stato lungo e convinto.

di Antonio Tognoli

La prima fra tutte quella dei lampanini rimasti accesi per tutta la sera senza mai spegnersi, poi la nuova biancheria del Rettorato e quella di Palazzo Blu, la nuova scritta sul Ponte di mezzo dedicata al Santo Patrono, hanno suscitato l’approvazione del pubblico. “Da molti anni non si vedeva una luminara così bella sui Lungarni, ne è valsa proprio la pena assistere a questo meraviglioso spettacolo“. Questo il pensiero diffuso di molte delle persone che hanno assistito alla Luminara 2024. Oltre centomila persone hanno affollato come da tradizione i lungarni. Strade affollate come al solito dal primo pomeriggio nel centro cittadino. Molte persone hanno avuto difficoltà a trovare un parcheggio adeguato, ma pur di non perdere lo spettacolo della Luminara hanno percorso sette otto chilometri a piedi posizionandosi sulle spallete quattro ore prima dell’inizio dei fuochi per godersi lo spettacolo. Puntuale è stato anche l’inizio dei fuochi artificiali che si sono conclusi intorno alle ore 23.30. Mezz’ora di autentico spettacolo pirotecnico abbellito questa volta da un illuminazione quasi perfetta che non ha tradito le attese. Nessun problema anche nel deflusso dopo lo spettacolo pirotecnico, con tutti gli spettatori tornati a casa soddisfatti dopo aver assistito alla magica notte della Luminara.

Gongola Filippo Bedini, assessore alla cultura con delega alle tradizioni storiche del Comune di Pisa: “Questa è una Luminara che passerà alla storia. il 95 per cento dei lampanini sono rimasti accesi. La biancheria quest’anno è stata arricchita, oltre novatamila lumini accesi credo sia un record. Ha avuto successo la nuova biancheria alla Chiesa della Spina ed anche la nuova scritta su San Ranieri in latino sul Pinte era un riferiemento che mancava sul nostro Santo Patrono. Infine è stato fatto un buon lavoro anche sulla grafica partita con il furgone brandizzato e continuato con i nuovi manifesti che molti ci stanno ancora chiedendo per archiviarli nelle loro collezioni sul Giugno Pisano. E’ stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti e questa sera si sono visti i risultati”.

“Una notte magica dove i pisani possono godersi i loro lungarni lampanini sempre accesi sicuramente legata alla tradizione“, afferma il Sindaco Michele Conti “Il lavoro è stato molto inteso da parte dell’assessorato alla cultura per questa serata e per tutto il Giugno Pisano, ci tengo a ringraziare i volontari, le forze dell’ordine i dipendenti comunali che hanno lavorato molto per rendere perfetta questa serata“.

Last modified: Giugno 17, 2024