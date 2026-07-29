Una giornata indimenticabile per i giovani del Pisa Sc con la prima in maglia nerazzurra nel “Signing Day”

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa SC

PISA – E’ stata un vero successo la prima edizione del “Signing Day”; un nutrito gruppo di giovani calciatori, appartenenti alle classi comprese tra gli Under 14 e gli Under 8, ha apposto la simbolica firma sul cartellino che li legherà al Pisa Sporting Club al termine di una evento speciale che li ha trascinati in una full immersion nerazzurra.

Arrivati alla Cetilar Arena con il pullman ufficiale che accompagna solitamente la Prima squadra, i piccoli nerazzurri sono stati accompagnati in un tour dello stadio culminato nell’emozionante ‘scoperta’ dello spogliatoio, il teatro dei sogni di ogni aspirante calciatore; da lì il trasferimento sul terreno di gioco, seguendo il percorso che i calciatori professionisti fanno prima di entrare in campo per ogni gara ufficiale, per la foto di rito e la consegna di uno speciale gadget ovviamente a tinte nero-azzurre.

Alla fine l’incontro con le famiglie e il saluto di Dante Lucarelli, Responsabile del Settore Giovanile del Pisa SC, accompagnato per l’occasione dalla dirigenza nerazzurra: un momento di riflessione e condivisione dei valori principali dello sport e del calcio, quelli che il Pisa Sporting Club posiziona da sempre al primo posto nella crescita di ogni atleta.

In bocca al lupo ragazzi!

Last modified: Luglio 29, 2026