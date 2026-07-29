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PISA – Lorenzo Bani confermato alla Presidenza del Parco, la nomina ufficiale è arrivata con il decreto 176 del Presidente della Giunta Regionale datato 27 luglio.

Si è concluso l’iter che ha visto prima la raccolta delle candidature, poi la scelta a cura della Comunità di Parco, l’organo che raccoglie i Sindaci e i Presidenti delle Province su cui insiste l’area protetta, di un elenco di nominativi, ed infine il passaggio presso la quarta Commissione consiliare che ha dato parere favorevole. Il Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani, come definito dalla legge regionale 30 del 2015, ha nominato ufficialmente il Presidente dell’Ente Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

La durata è di 5 anni e, come per il primo mandato, Bani svolgerà l’incarico a titolo gratuito.

Last modified: Luglio 29, 2026