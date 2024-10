Un seminario per l’attività fisica per la Salute

Scritto da admin• 4:20 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’importanza del connubio tra Sport e Salute sarà il tema conduttore del Seminario “Attività Fisica per la Salute” in programma mercoledì 6 novembre 2024 a partire dalle ore 17:30 presso il Centro CONI di Tirrenia, organizzato dalla ConfCommercio Provincia di Pisa in collaborazione con UISP Pisa, CONI Toscana e Briefing Studio, i cui obiettivi e finalità sono stati illustrati al mattino di lunedì 28 ottobre presso la Sede di ConfCommercio alla presenza del Presidente Stefano Maestri Accesi, del Direttore Generale Federico Pieragnoli, del Presidente ColfLitorale Luca Ravagni, dell’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, del Responsabile Progetti UISP Toscana Verter Tursi, del Fondatore e Responsabile Formazione Briefing Studio Valter Metta, nonché del Prof. Stefano Taddei e del Dr. Luca Puccetti, rispettivamente Direttore Medicina1 – Ospedale Santa Chiara e Medico di Medicina Generale – Responsabile ADT Toscana.

di Giovanni Manenti

Il Convegno, in cui il Direttore Pieragnoli svolgerà il ruolo di Moderatore, prevede interessanti relazioni da parte della Prof.ssa Monica Nannipieri (Direttrice Medicina dello Sport Ospedale di Cisanello), del Prof. Diego Peroni(Direttore Pediatria Ospedale Santa Chiara) e del Prof. Agostino Virdis (Direttore Geriatria Ospedale Cisanello, oltre che dei già citati Prof. Stefano Taddei e Dr. Luca Puccetti, attraverso i quali verranno affrontati i molteplici aspetti legato all’importanza dell’attività fisica da svolgersi a qualsiasi livello al fine di apportare i benefici per la salute ed il benessere dei singoli individui, in particolare per quanto concerne l’avvio alla pratica sportiva fin dalla più giovane età sino ai benefici dell’attività fisica per le persone anziane.

A precisare tali vantaggi provvede il Dr. Luca Puccetti che sottolinea: “Fare attività fisica e motoria è molto importante, sin dalle prime fasi dell’adolescenza e preadolescenza sino alla maturità nonché all’età avanzata, in quanto vi sono prove molto convincenti circa il fatto che tale stile di vita comporta grandi benefici di salute in termini sia cardiovascolari che delle performance cognitive, ragion per cui una sana attività fisica rappresenta uno strumento a disposizione della popolazione, a condizione che venga svolta in maniera corretta per ottenere i migliori risultati, vale a dire abbinare tale esercizio alla singola persona, avendo quale riferimento l’età e le relative condizioni di salute. Uno dei problemi del mondo attuale prosegue il Dr. Puccetti, “è quello legato all’obesità, ed in particolare a quella infantile, che già da qualche anno si sta verificando e sul quale stiamo lavorando in modo sinergico assieme alle Istituzioni, alle Società Scientifiche. ai Pediatri ed agli Specialisti per cercare di migliorare questo stato di cose che è anche legato a delle abitudini sbagliate emerse in tempi recenti quali l’utilizzo per molte ore del Computer e dello Smartphone che portano anche all’emergere di problematiche di tipo psico affettivo, rappresentando un qualcosa che è necessario combattere considerando come l’attività fisica e quella sportiva rappresentino altresì un momento di aggregazione“.

“E’ altresì vero“, conclude il Dr. Puccetti, “che oggi sono più le persone anziane a praticare Sport in quanto i giovani si trincerano dietro l’alibi, ancorcHé non rappresenti il reale impedimento, costituito dall’auto convincimento di non avere tempo, mentre viceversa l’anziano questo tipo di auto convincimento fortunatamente non l’ha, così che si verifica la condizione che sempre un maggior numero di persone in età avanzata pratica attività sportiva a vantaggio della propria salute, ragion per cui è necessario far comprendere che una sana attività motoria rappresenta un vero toccasana anche per chi svolge è nella fase lavorativa, convincendosi che trovare la voglia ed il tempo per tale pratica è al proprio esclusivo vantaggio“.

Su quale sia il motivo per cui ConfCommercio si sia assunto il compito di organizzare tale evento, lo evidenzia il Direttore Federico Pieragnoli: “Ritengo che un’Associazione come la nostra che conta circa 6mila Partite IVA iscritte per una conseguente comunità d’impresa di circa 30mila persone si debba porre il problema del “vivere bene, vivere sano”, ragion per cui, attraverso il collegamento esistente con l’UISP, abbiamo utilizzato questi Medici che ci danno una grossa mano partecipando a questa iniziativa per far capire quanto sia importante praticare attività fisica per il benessere e la nostra salute. Sono consapevole – conclude il Direttore – circa il fattoche gli Imprenditori hanno pochissimo tempo, ma una mezzora al giorno per fare Sport la dobbiamo trovare, pur essendo vero che durante la giornata siamo tutti oberati dalle scadenze e tutte le altre incombenze, ma credo che sia fondamentale dedicare una parte del tempo anche a noi stessi, così che l’attività fisica rappresenta un volano importante per stare meglio, permettendomi altresì di evidenziare la Location dove sarà svolto il Convegno, vale a dire il Centro CONI di Tirrenia, uno dei più importanti a livello nazionale che è metà da parte dei migliori atleti di livello anche internazionale“.

