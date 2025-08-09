Un pezzo di vera pisanità che se ne va: ci ha lasciato Francesco Malasoma

Written by admin• 12:00 pm• Pisa, Attualità

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore gli ambienti sportivi e dell’informazione, oltre a semplici cittadini e tifosi nerazzurri.

di Maurizio Ficeli

Ci ha lasciato, a soli 47 anni, dopo aver combattuto contro un male incurabile, Francesco Malasoma, pisano doc e noto fotografo, grande amante della sua città, delle sue manifestazioni storiche, che ha collaborato anche per il Pisa Sporting Club che lo ha ricordato con un pensiero di cordoglio sul proprio sito ufficiale. Pensare che Francesco, qualche tempo fa aveva subito, sempre a causa della solita malattia, la scomparsa del babbo. Quando si dice il destino!!

Francesco Malasoma lascia nel la moglie Elena e i fratelli Maria Silvia e Federico.

Tanti i messaggi che stanno giungendo sui social da parte di tante persone che hanno avuto modo di conoscere Francesco per la sua bravura e professionalità ed anche noi della redazione di Pisanews siamo vicini ai familiari, esprimendo loro le nostre più sentite condoglianze.

Francesco Malasoma (foto tratta dal suo profilo istagram)

