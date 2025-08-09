Beach Soccer. Scontro fra titani nella finalissima scudetto tra Lenergy Pisa e Domusbet Catania

Written by Antonio Tognoli• 10:40 am• Pisa, Sport

A Cirò Marina (diretta Sky Sport, canale 202 alle ore 20.30)

PISA – Sarà ancora una volta Lenergy Pisa – Domusbet Catania la finale scudetto di Beach Soccer del campionato di serie A. Una sorta di rivincita per il Pisa che l’anno scorso hanno ceduto il passo ai siciliani che disputeranno in totale la terza finale consecutiva. Nel 2023 sono stati sconfitti infatti da Viareggio.



Per i nerazzurri sarà invece la quarta finale in cinque stagioni. Un risultato pazzesco. Nel 2021 ricordiamo il successo con il Terracina, la stagione successiva la vittoria nerazzurra con Viareggio e nel 2024 la sconfitta proprio con Catania.

COPPE. Tre anche le finali di Coppa Italia tra Pisa e Catania con due vittorie siciliane (2021 e 2023) e una del Pisa (2022). In Supercoppa due le finali con una vittoria per parte: il Catania nel 2022 e il Pisa nel 2023.

EURO WINNERS CUP. I siciliani si sono aggiudicati poche settimane fa là Euro Winner Cup nella cui rosa erano a disposizione anche Mauricinho e Thanger, non presenti invece nelle gare Serie A. I siciliani avranno tra le sue fila due campioni del mondo: Catarino e Alisson, mentre i nerazzurri potranno contare su Edson Hulk autentico bomber e capocannoniere del massimo campionato con 23 reti realizzate, ma soprattutto tante giocate da fuoriclasse.

