Un nuovo inizio per il Campo Scuola “Cino Cini”: Pisa riabbraccia uno dei suoi luoghi sportivi del cuore

Written by admin• 7:53 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Giovedì 10 aprile, sotto un cielo limpido e soleggiato che sembrava voler celebrare l’occasione, Pisa ha ritrovato uno dei suoi spazi più cari: il Campo Scuola “Cino Cini”. Dopo anni di attesa, lavoro e passione, il rinnovato impianto di via Atleti Azzurri Pisani è tornato a nuova vita, pronto ad accogliere atleti, studenti, appassionati e cittadini di ogni età.

di Giovanni Manenti

L’inaugurazione non è stata solo il taglio di un nastro, ma un momento di festa, memoria e speranza. Presenti autorità cittadine, rappresentanti del mondo sportivo, e una figura simbolo dell’atletica pisana, la campionessa Anna Bongiorni, che con il suo sorriso e la sua storia ha ricordato a tutti quanto possa essere potente lo sport nel far sognare.

“Celebriamo oggi un luogo che è molto più di un impianto sportivo – ha detto il sindaco Michele Conti –. È uno spazio che appartiene alla memoria collettiva della città. Qui si sono formate generazioni di atleti, qui i bambini hanno corso per la prima volta, inseguendo sogni su quella pista rossa. Il nostro impegno è stato quello di restituirgli dignità e futuro, ascoltando chi ogni giorno lo vive“.

Il progetto di riqualificazione, partito già durante il primo mandato dell’amministrazione, ha richiesto un investimento complessivo di 800mila euro. Ma ciò che davvero ha fatto la differenza è stato il desiderio condiviso di vedere questo luogo rinascere.

Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha ricordato quanto fosse difficile, anni fa, anche solo immaginare un ritorno alla piena funzionalità del campo: “Quando siamo arrivati, era un impianto in sofferenza, che non poteva più accogliere né gare né allenamenti. Ma abbiamo creduto nella sua rinascita, dividendo i lavori in due fasi: prima la pista, poi le attrezzature, gli spogliatoi, la tribuna, la palestra. Ora è tutto a norma, tutto pronto per ospitare eventi ufficiali e, soprattutto, per essere vissuto ogni giorno da chi ama l’atletica e lo sport in generale“.

Anche Frida Scarpa, assessora allo sport, ha espresso la sua emozione con parole sentite: «C’è qualcosa di magico nel vedere un impianto tornare a vivere. Qui torneranno le gare, quelle vere, che fanno tremare le gambe e battere il cuore. Ma torneranno anche i sorrisi dei ragazzi, l’energia degli allenatori, la passione di chi sogna un futuro in pista. Vogliamo che questo campo sia un generatore di entusiasmo, un luogo in cui i giovani si ispirano guardando chi ce l’ha fatta».

Il “Cino Cini” oggi è completamente rinnovato: pista a sei corsie, nuove pedane per salti e lanci, spogliatoi riqualificati, tribuna impermeabilizzata, una palestra moderna, una sala pesi accessibile a tutti, una sala antidoping, una infermeria, e persino una stanza per gli arbitri. Ogni angolo è stato pensato per garantire funzionalità, sicurezza e accoglienza.

Il campo sarà gestito direttamente dal Comune di Pisa, che sta definendo un nuovo regolamento per garantire una fruizione ordinata e aperta. L’atletica resterà al centro, ma il cuore pulsante di questo luogo sarà fatto, ancora una volta, dalle persone che lo attraverseranno, giorno dopo giorno.

La rinascita del Campo Scuola “Cino Cini” si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dello sport cittadino. Ma più ancora, rappresenta un simbolo: quello di una comunità che, insieme, può ridare vita ai suoi luoghi più preziosi, costruendo spazi dove crescere, correre e soprattutto sognare.

Last modified: Aprile 10, 2025