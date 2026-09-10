Servizio bus garantito per gli studenti di Gello per la riapertura delle scuole

Written by Redazione• 4:32 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME- Autolinee toscane ci informa che, in occasione della riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 15 settembre 2026, saranno garantiti i collegamenti con il trasporto pubblico per gli studenti residenti nella località di Gello.

A seguito delle interlocuzioni intercorse tra Autolinee Toscane e l’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme, è stata individuata una soluzione finalizzata a garantire il trasferimento di tutti gli studenti nella fascia oraria di maggiore affluenza.

In particolare, a partire dal 15 settembre, le corse scolastiche delle linee 60 e 70 transiteranno regolarmente da via ULISSE DINI nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 7:40, consentendo agli studenti residenti a Gello di raggiungere le rispettive sedi scolastiche in condizioni di maggiore sicurezza e regolarità.

L’intervento nasce dalla volontà condivisa di Autolinee Toscane e dell’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme di garantire, con la ripresa delle attività scolastiche, un servizio adeguato alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, assicurando la continuità del collegamento nella fascia oraria mattutina.

La soluzione adottata consentirà pertanto di affrontare l’avvio del nuovo anno scolastico con un servizio programmato in modo da rispondere alle esigenze di mobilità della comunità scolastica di Gello.

Last modified: Settembre 10, 2026