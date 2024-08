Un grande tifo nerazzurro: il Pisa cala il tris ed espugna il Benito Stirpe

Scritto da admin• 8:54 pm• Pisa SC

FROSINONE – Duecentosettantasei i biglietti acquistati dai tifosi nerazzurri per il settore ospiti dello “Stirpe”, malgrado il giorno feriale, seppur di agosto e con un caldo torrido a tratti ingestibile.

di Maurizio Ficeli

A livello di mezzi, quelli dei gruppi della Nord oltre al centro di coordinamento di Liana Bandini che aveva organizzato un pulmino per raggiungere il capoluogo ciociaro guidati dal rappresentante Slo Nicola Barsotti. Tifosi che si sono fatti sentire ma su questo non c’erano dubbi.



Fin dall’inizio cori a favore di Inzaghi e della squadra, mentre da parte ciociara tifo alquanto spento, evidente la retrocessione ha lasciato il segno. Solo uno striscione gialloblu con scritto “Spavaldi”. In compenso quando dai gruppi della Nord hanno intonato “Noi abbiamo Maurizio nel cuore” da parte ciociara son partiti dei fischi che si commentano da soli.



“Magico Pisa Vinci per noi, non ti lasceremo mai” è il coro continuo dei nostri supporters. Tifo inframezzato da sventolio di bandiere e tamburi Ed il Pisa cala il double con Tramoni e Bonfanti nel primo tempo e Arena cala il tris nella ripresa, che mette il sigillo ad una vittoria pesante che manda in estasi la massa dei tifosi nerazzurri presenti. Ed alla fine la festa sotto la curva con la squadra. Ed ora sotto con lo Spezia alla conquista dei primi tre punti per iniziare a volare. Grazie Ragazzi!

