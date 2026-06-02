Cammina sui tetti del museo in Piazza dei Miracoli: intervengono Vigili del Fuoco e 118

Written by Redazione• 1:39 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Momenti di apprensione nella mattinata del 2 giugno in Piazza dei Miracoli a Pisa, dove un giovane di 22 anni è stato notato mentre camminava sui tetti di uno degli edifici museali che si affacciano sul celebre complesso monumentale.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti e addetti alla vigilanza hanno segnalato la presenza del ragazzo in una posizione particolarmente pericolosa. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni per raggiungerlo e convincerlo a scendere in sicurezza.

Dopo alcuni minuti di intervento, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza. Gli operatori hanno prestato le prime valutazioni mediche e successivamente lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa per ulteriori accertamenti.

Last modified: Giugno 2, 2026