Ufficio anagrafe di Cascina: open day per rinnovare le carte d’identità

Scritto da admin• 11:07 am• Cascina, Attualità

CASCINA – Sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle 10 alle 19, andrà in scena l’open day Carta d’Identità Elettronica con l’apertura straordinaria dell’ Ufficio Anagrafe. L’accesso è libero ed è riservato esclusivamente ai residenti nel Comune di Cascina.

Per accedere al servizio, basta presentarsi con una fototessera, la tessera sanitaria o il codice fiscale, il documento di identità scaduto o in scadenza, la denuncia in caso di furto/smarrimento. Per i minori occorre la presenza del minore e di entrambi i genitori (oppure la dichiarazione di assenso del genitore non presente). Il costo è di 22,20 euro per il rinnovo e il rilascio, 27,40 euro per smarrimento, furto o deterioramento.

Questa apertura straordinaria è stata pensata per permettere un buon afflusso di cittadini, ma anche per sensibilizzare chi dovrà rinnovare la carta d’identità in scadenza nel periodo estivo o prima delle elezioni di giugno. L’Ufficio Anagrafe sta già spedendo a casa gli appuntamenti per le scadenze di giugno, luglio e agosto, in modo da poter programmare per tempo il rinnovo. Solo per dare un’idea dell’attività quotidiana di sportello, nel 2023 sono state emesse più di 6.000 carte di identità, a fronte di una programmazione di quasi 4.000 appuntamenti dati ai cittadini.

Last modified: Maggio 9, 2024