Ufficiale. Le strade di Aquilani e Stefanelli ed il Pisa Sc si dividono

Scritto da admin• 10:20 pm• Pisa SC

PISA – La Società Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il tecnico Alberto Aquilani al quale rivolge il ringraziamento per l’opera professionale svolta, assieme al proprio staff, unitamente ai migliori auspici per il prosieguo della carriera.

Anche il Direttore Sportivo, fa sapere il club attraverso una nota, Stefano Stefanelli, ha consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Stefanelli per il contributo umano e professionale fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera.

Last modified: Giugno 18, 2024