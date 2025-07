Paolo Ghezzi nuovo presidente del Rotary Club Pisa

Written by admin• 12:40 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Passaggio del Collare al Rotary Club Pisa. Paolo Ghezzi è il nuovo presidente

PISA – Un altro giro di ruota ha scandito il tempo del Rotary Club Pisa che con i suoi 91 anni anni di vita è il più antico club service della città. E con lo stesso slancio di quando fu fondato, nell’aprile del 1934, il “Pisa”, come viene comunemente chiamato, continua ad essere un incubatore di idee e di progetto per il territorio, come ha sottolineato il ginecologo Vito Cela nella tradizionale cerimonia della campana che lo ha visto cedere il collare dello storico sodalizio all’ingegner Paolo Ghezzi, già vice sindaco della città di Pisa per due mandati consecutivi.

“Uniti per il bene” sarà il motto che farà da filo conduttore alla nuova annata che avrà come sottotitolo “La luce, i giovani, la rinascita” – ha anticipato Ghezzi – nel prendere la parola e salutare i tanti presenti tra cui i presidenti degli altri club service cittadini. Mentre nel suo intervento il professor Cela ha tracciato un bilancio assai positivo del mandato appena concluso. A cominciare dal progetto che più contraddistingue il Rotary Club Pisa: il Premio Internazionale Galileo Galilei, da sempre definito il Nobel dei Rotary italiani. Ma anche il progetto per la realizzazione di una scuola in Rwanda per cui il Rotary Pisa ha ricevuto dal Distretto 2071 le sovvenzioni come Global Grant. E poi ancora il Summer Camp che ha richiamato a Pisa nel luglio dello scorso anno una ventina di giovani da tutto il mondo e che sono stati ospitati da vari soci. Il restauro della Cattedra di San Tommaso portata a compimento nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, la mostra “Dietro i simboli, bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana Medicea”, condiviso con l’altro Rotary Club pisano “Galilei”, la Fondazione Pisa, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa, ed ospitata all’interno del Museo delle Sinopie sino al prossimo 21 settembre. Ma anche la realizzazione della staccionata all’interno del Bosco dei Talenti a San Piero a Grado e la riqualificazione della mensa per i bisognosi della Parrocchia di Santo Stefano Extra Moenia, progetto condiviso con gli altri Club service cittadini e due associazioni. E, infine, l’importante contributo al Programma internazionale Polio Plus per l’eradicazione di questa malattia.

Cela ha poi conferito il “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza del Rotary International, ai soci Nicola Piegaia, Andrea Mattolini, Federico Procchi e Tommaso Strambi. L’ingegner Paolo Ghezzi sarà affiancato nel corso dell’annata rotariana dal nuovo consiglio direttivo composto dai vice presidenti Mojagan Azadegan e Fabrizio Sainati; dal segretario Tommaso Strambi, dal tesoriere Andrea Mattolini, dal prefetto Nicola Piegaja, dai consiglieri Fabio Beltram e Ginevra Venerosi Pesciolini, dal past president Vito Cela e dal presidente incoming Giuseppe Turchetti.

Last modified: Luglio 5, 2025